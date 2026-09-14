CANAL RCN
Economía

Colección de James Rodríguez y una marca colombiana financiará ayudas para afectados por el terremoto

Las utilidades de la colección Monastery x JR10 será destinada a la recuperación de las comunidades afectadas por el terremoto.

Colección de James Rodríguez y una marca colombiana financiará ayudas para afectados por terremoto
Foto: Monastery / Fundación Colombia Somos Todos James Rodríguez

Noticias RCN

septiembre 14 de 2026
07:13 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La emergencia provocada por el terremoto que dejó a 364.672 familias y 778.281 personas damnificadas, además de 201.939 viviendas afectadas y 36.327 destruidas.

Más de 4.000 ayudas han sido enviadas a damnificados por el terremoto: la mayor muestra de solidaridad
RELACIONADO

Más de 4.000 ayudas han sido enviadas a damnificados por el terremoto: la mayor muestra de solidaridad

Ante este panorama, el futbolista James Rodríguez y la marca colombiana Monastery anunciaron una acción conjunta para contribuir a la recuperación de las comunidades golpeadas por el desastre.

Se trata de una destinación de $150 millones, cuyos recursos provienen de las utilidades generadas por la colección Monastery x JR10, una colaboración desarrollada entre la compañía y el futbolista.

Nuevo video muestra el instante en el que el edificio Torres del Limonar se desplomó en Cali durante el terremoto
RELACIONADO

Nuevo video muestra el instante en el que el edificio Torres del Limonar se desplomó en Cali durante el terremoto

Fundación de James Rodríguez distribuirá las donaciones

El dinero será canalizado junto con la Fundación Colombia Somos Todos James Rodríguez y tendrá dos líneas principales de acción.

Una parte estará dirigida directamente a la atención de hogares que necesitan recuperar sus viviendas después del terremoto.

La otra será incorporada a los programas sociales que desarrolla la fundación, con iniciativas relacionadas con educación, apoyo psicosocial, fortalecimiento de habilidades y becas para niños, niñas y jóvenes.

Para Pedro Castellanos, cofundador de Monastery, la colaboración con James Rodríguez adquiere una dimensión adicional a través de la destinación de parte de sus resultados a las necesidades generadas por la emergencia.

Explicó que existen momentos en los que las prioridades cambian y que actualmente numerosas familias trabajan para recuperar la estabilidad que perdieron.

Las utilidades obtenidas por la colección no solo representan el resultado de la alianza entre la marca y el futbolista, sino que también permitirán incorporar recursos a las acciones sociales.

James Rodríguez comparó a Atlético Nacional con el Real Madrid
RELACIONADO

James Rodríguez comparó a Atlético Nacional con el Real Madrid

Donación de James Rodríguez y Monastery será invertida en estos sectores

James Rodríguez explicó que los $150 millones tendrán una distribución entre la atención de la tragedia y los programas que ya adelanta su fundación.

Dentro de estas iniciativas se encuentran acciones enfocadas en educación, apoyo psicosocial y fortalecimiento de habilidades para niños, niñas y jóvenes. Las becas hacen parte de las herramientas contempladas dentro de estos programas.

El futbolista destacó que la ayuda debe convertirse en un compromiso colectivo, especialmente frente a las familias que perdieron sus hogares y ahora deben comenzar nuevamente.

Desde su perspectiva, aportar mediante su trabajo y sumar esfuerzos con quienes acompañan a las comunidades representa una manera de contribuir a su recuperación.

Nacional vs. Millonarios tendría un estreno inédito con James y Cuadrado: fecha del clásico
RELACIONADO

Nacional vs. Millonarios tendría un estreno inédito con James y Cuadrado: fecha del clásico

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Dólar vuelve a subir en Colombia y rompe racha de cinco días: así abrió este 14 de septiembre

Resultados lotería

Baloto Revancha cayó en Colombia y afortunado ganó $3.200 millones con estos números

Superintendencia de Industria y Comercio

¿Cuánto debe pagar si un producto marca un precio diferente al que estaba exhibido? Superindustria responde

Otras Noticias

Redes sociales

Confirmadas las batallas de ‘Stream Fighters 5’: así se elevó la discusión durante el pesaje

Westcol confirmó las esperadas batallas para la nueva edición del evento más popular en la región.

Clan del Golfo

Dan de baja a cabecilla del Clan del Golfo señalado de dirigir extorsiones, secuestros y homicidios

El hombre llevaba cerca de siete años en esa organización y, según las autoridades, estaría relacionado con ataques contra integrantes de la Fuerza Pública en el Bajo Cauca.

Millonarios

Jugador de Millonarios sufrió conmoción cerebral: agresor solo recibió tarjeta amarilla

España

Estudiante española fue asesinada en México durante su intercambio

Atletismo

¿Qué le pasa al corazón durante una carrera de 21 kilómetros?