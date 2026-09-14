Colección de James Rodríguez y una marca colombiana financiará ayudas para afectados por el terremoto
Las utilidades de la colección Monastery x JR10 será destinada a la recuperación de las comunidades afectadas por el terremoto.
Noticias RCN
07:13 a. m.
La emergencia provocada por el terremoto que dejó a 364.672 familias y 778.281 personas damnificadas, además de 201.939 viviendas afectadas y 36.327 destruidas.
Ante este panorama, el futbolista James Rodríguez y la marca colombiana Monastery anunciaron una acción conjunta para contribuir a la recuperación de las comunidades golpeadas por el desastre.
Se trata de una destinación de $150 millones, cuyos recursos provienen de las utilidades generadas por la colección Monastery x JR10, una colaboración desarrollada entre la compañía y el futbolista.
Fundación de James Rodríguez distribuirá las donaciones
El dinero será canalizado junto con la Fundación Colombia Somos Todos James Rodríguez y tendrá dos líneas principales de acción.
Una parte estará dirigida directamente a la atención de hogares que necesitan recuperar sus viviendas después del terremoto.
La otra será incorporada a los programas sociales que desarrolla la fundación, con iniciativas relacionadas con educación, apoyo psicosocial, fortalecimiento de habilidades y becas para niños, niñas y jóvenes.
Para Pedro Castellanos, cofundador de Monastery, la colaboración con James Rodríguez adquiere una dimensión adicional a través de la destinación de parte de sus resultados a las necesidades generadas por la emergencia.
Explicó que existen momentos en los que las prioridades cambian y que actualmente numerosas familias trabajan para recuperar la estabilidad que perdieron.
Las utilidades obtenidas por la colección no solo representan el resultado de la alianza entre la marca y el futbolista, sino que también permitirán incorporar recursos a las acciones sociales.
Donación de James Rodríguez y Monastery será invertida en estos sectores
James Rodríguez explicó que los $150 millones tendrán una distribución entre la atención de la tragedia y los programas que ya adelanta su fundación.
Dentro de estas iniciativas se encuentran acciones enfocadas en educación, apoyo psicosocial y fortalecimiento de habilidades para niños, niñas y jóvenes. Las becas hacen parte de las herramientas contempladas dentro de estos programas.
El futbolista destacó que la ayuda debe convertirse en un compromiso colectivo, especialmente frente a las familias que perdieron sus hogares y ahora deben comenzar nuevamente.
Desde su perspectiva, aportar mediante su trabajo y sumar esfuerzos con quienes acompañan a las comunidades representa una manera de contribuir a su recuperación.