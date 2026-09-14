Colección de James Rodríguez y una marca colombiana financiará ayudas para afectados por el terremoto

La emergencia provocada por el terremoto que dejó a 364.672 familias y 778.281 personas damnificadas, además de 201.939 viviendas afectadas y 36.327 destruidas.

Ante este panorama, el futbolista James Rodríguez y la marca colombiana Monastery anunciaron una acción conjunta para contribuir a la recuperación de las comunidades golpeadas por el desastre.

Se trata de una destinación de $150 millones, cuyos recursos provienen de las utilidades generadas por la colección Monastery x JR10, una colaboración desarrollada entre la compañía y el futbolista.

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Fundación de James Rodríguez distribuirá las donaciones

El dinero será canalizado junto con la Fundación Colombia Somos Todos James Rodríguez y tendrá dos líneas principales de acción.

Una parte estará dirigida directamente a la atención de hogares que necesitan recuperar sus viviendas después del terremoto.

La otra será incorporada a los programas sociales que desarrolla la fundación, con iniciativas relacionadas con educación, apoyo psicosocial, fortalecimiento de habilidades y becas para niños, niñas y jóvenes.

Para Pedro Castellanos, cofundador de Monastery, la colaboración con James Rodríguez adquiere una dimensión adicional a través de la destinación de parte de sus resultados a las necesidades generadas por la emergencia.

Explicó que existen momentos en los que las prioridades cambian y que actualmente numerosas familias trabajan para recuperar la estabilidad que perdieron.

Las utilidades obtenidas por la colección no solo representan el resultado de la alianza entre la marca y el futbolista, sino que también permitirán incorporar recursos a las acciones sociales.

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Donación de James Rodríguez y Monastery será invertida en estos sectores

James Rodríguez explicó que los $150 millones tendrán una distribución entre la atención de la tragedia y los programas que ya adelanta su fundación.

Dentro de estas iniciativas se encuentran acciones enfocadas en educación, apoyo psicosocial y fortalecimiento de habilidades para niños, niñas y jóvenes. Las becas hacen parte de las herramientas contempladas dentro de estos programas.

El futbolista destacó que la ayuda debe convertirse en un compromiso colectivo, especialmente frente a las familias que perdieron sus hogares y ahora deben comenzar nuevamente.

Desde su perspectiva, aportar mediante su trabajo y sumar esfuerzos con quienes acompañan a las comunidades representa una manera de contribuir a su recuperación.