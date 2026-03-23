¿Qué es lo más loco que ha visto que alguien suba a Transmilenio? Esto respondieron los usuarios

Transmilenio, el sistema de transporte masivo que moviliza a millones de personas en Bogotá, vuelve a estar en el centro del debate por comportamientos que afectan la convivencia y el uso adecuado del servicio.

A través de testimonios ciudadanos, se conocieron escenas que reflejan cómo algunos usuarios están utilizando el sistema de manera indebida, generando incomodidad y afectaciones en la movilidad diaria.

¿Qué es lo más loco que ha visto que alguien suba a Transmilenio?

La pregunta fue directa: ¿qué es lo más loco que ha visto que alguien suba a TransMilenio? Las respuestas no tardaron en generar sorpresa e indignación.

Uno de los usuarios relató:

Una vez vi una persona con una silla ergonómica, como si fueran para un trasteo.

Otro testimonio llamó aún más la atención:

Por la Caracas, por la zona de Chapinero, se montó un señor con dos ratas.

Sin embargo, el relato que más impactó fue el de quien aseguró haber visto una mudanza completa dentro del sistema:

Lo más loco que yo vi fue un trasteo completo, con cama, colchón, mesa de noche y toda la cosa.

Estas situaciones, aunque parecen aisladas, reflejan prácticas que van en contra de las normas del sistema.

Restricciones de objetos en Transmilenio

El sistema de transporte establece que no se pueden ingresar objetos de gran tamaño o sobredimensionados que dificulten el paso, ocupen espacio excesivo o pongan en riesgo a otros usuarios.

El sistema está diseñado para el transporte de personas, no para movilizar trasteos ni elementos voluminosos que bloqueen puertas, pasillos o zonas de acceso, especialmente en horas de alta demanda.

Además, este tipo de comportamientos afecta directamente la experiencia de los pasajeros, teniendo en cuenta que diariamente millones de personas utilizan el servicio y requieren condiciones mínimas de respeto y organización.

El llamado de las autoridades es claro: mejorar la cultura ciudadana. No solo se trata de evitar subir objetos inadecuados, sino también de cumplir con normas básicas como pagar el pasaje y respetar a los demás usuarios.

“Colarse no es chistoso, pagar el pasaje es sinónimo de cultura ciudadana, respeto y honestidad”, es uno de los mensajes que se refuerzan desde el sistema.

En medio de estos hechos, también se recuerda que Bogotá avanza hacia nuevos proyectos de movilidad, como la futura entrada en operación del Metro, que será un complemento del sistema actual.

Sin embargo, el reto sigue siendo el mismo: garantizar que el transporte público funcione de manera adecuada depende, en gran parte, del comportamiento de quienes lo usan.