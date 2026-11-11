¡Bajó el precio del dólar! Así cerró HOY 11 de noviembre de 2026

El precio del dólar en Colombia abrió este 11 de noviembre de 2026 en 3.292,000, según notificó el Banco de la República de Colombia.

No obstante, sobre las 11:30 de la mañana comenzó a bajar y, finalmente, después de varios días, cerró con tendencia a la baja.

RELACIONADO Dólar en Colombia volvió a subir y alcanzó precio que no se veía hace más de un mes

¿De cuánto fue la disminución que tuvo la divisa estadounidense en la tarde de este 11 de noviembre? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 11 de noviembre de 2026

A la 1:00 de la tarde de este 11 de noviembre de 2026, el dólar cerró exactamente en 3.276,000 pesos.

Eso indica que, realizando el comparativo con el precio de apertura, hubo una disminución de 16 pesos.

En medio de esa realidad, la Tasa Promedio del Mercado es de 3.295,563 pesos y la Tasa Representativa del Mercado alcanzó los 3.297,07, volviendo a alcanzar su nivel más alto en más de un mes.

¿Cómo se están comprando y vendiendo los dólares en las casas de cambio hoy 11 de noviembre de 2026?

En promedio, los ciudadanos están encontrando las siguientes tarifas en las principales casas de cambio:

Bogotá: 3.200 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.280 pesos para que los vendan.

Cali: 3.120 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.250 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.140 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.250 pesos para que los vendan.

¿Qué han revelado los expertos tras los últimos cambios que ha tenido el precio del dólar?

"En un escenario adverso para las monedas emergentes, el IPC sorprende al alza y consolida la alza de diciembre, mientras la volatilidad en la renta variable tecnológica vuelve a escalar y fortalece al dólar como activo de refugio", puntualizó Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66.

"En ese panorama, el USDCLP podría presionar hacia la zona de 980–990 y el USDCOP podría extender su alza hacia los 3.280–3.320 pesos", concluyó.