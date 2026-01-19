Pago de cesantías en 2026 tendrán una forma más ágil y eficaz: de esto se trata

Las cesantías representan uno de los principales beneficios del empleo formal y un instrumento de respaldo financiero para los trabajadores del país. Actualmente, en Colombia existen cerca de 12,6 millones de empleados formales que reciben esta prestación social, la cual ha sido diseñada como un respaldo económico en caso de terminación del contrato laboral, así como para financiar educación o facilitar la adquisición de vivienda.

De acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), en el 2025 los aportes realizados por los empleadores alcanzaron los $16,10 billones por concepto de cesantías. Una cifra que supera los $13,91 billones reportados en 2024 y que refleja la creciente importancia de este beneficio dentro del sistema financiero.

“Más allá de cumplir con la obligación de consignar las cesantías, las empresas necesitan contar con instrumentos y aliados que les permitan hacerlo a tiempo, de manera eficiente y transparente. En este contexto, la tecnología se convierte en un facilitador para avanzar con mayor seguridad y decisión en la gestión de estos procesos” afirma Gustavo Vega Villamil, Presidente de ACH Colombia.

Pago de cesantías será más ágil y eficiente para colombianos

El 14 de febrero marca el plazo para que las empresas en Colombia cumplan con la consignación de las cesantías de sus trabajadores en los fondos correspondientes, una obligación fundamental en materia laboral. Atender este compromiso no solo es un requisito legal, sino una acción fundamental para prevenir sanciones, reducir riesgos operativos y reforzar la confianza de los trabajadores en la organización.

En este proceso, la tecnología se ha convertido en un aliado estratégico. Hoy, las compañías cuentan con soluciones especializadas que les permiten gestionar la liquidación y el pago de cesantías de forma más ágil, segura y precisa. Plataformas como SOI (Servicio Operativo de Información) facilitan el cumplimiento de esta responsabilidad, ayudando a minimizar errores y a garantizar que los aportes se realicen dentro de los plazos establecidos.

Este tipo de plataformas tecnológicas permiten a las organizaciones transformar la gestión de cesantías en un proceso más ágil, controlado y confiable. Estas soluciones no solo optimizan los tiempos y reducen la carga operativa de los equipos administrativos, sino que también aportan visibilidad y claridad en cada etapa del proceso.

“Frente a este gran reto, soluciones como SOI se han convertido en aliados fundamentales para que las organizaciones gestionen el pago de cesantías de manera oportuna y confiable. Al centralizar la información, automatizar procesos y reducir errores en los cálculos, facilitan la planificación anticipada y el cumplimiento de los plazos establecidos, permitiendo a las empresas operar con mayor eficiencia y trazabilidad en un proceso crítico de la gestión laboral”, complementó Vega Villamil.

Más allá de la obligación legal, el uso de tecnología especializada permite que este proceso se convierta en una herramienta estratégica para fortalecer la confianza, reflejar una cultura organizacional centrada en las personas y fomentar equipos más comprometidos, especialmente en escenarios de incertidumbre económica.

En este sentido, el pago de cesantías deja de ser únicamente un requisito legal para convertirse en una oportunidad de demostrar compromiso con las personas, proyectar una imagen empresarial sólida y reforzar la idea de que cumplir a tiempo y con precisión es una inversión directa en el activo más valioso de cualquier organización: su gente.