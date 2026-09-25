¿Está permitido colgar ropa en el balcón según la Ley de Propiedad Horizontal? Revise la Ley 675 de 2001

Una de las dudas más frecuentes en la convivencia de los conjuntos residenciales y edificios en Colombia gira en torno a una práctica tan cotidiana como controversial: colgar ropa en los balcones.

Para muchos ciudadanos, tender las prendas al aire libre y bajo los rayos del sol representa una necesidad económica y ecológica; sin embargo, para las administraciones y otros copropietarios, esta costumbre puede interpretarse como una afectación visual que desmejora la estética del entorno.

¿Existe una ley nacional que prohíba tender ropa en el balcón?

En el ordenamiento jurídico de Colombia no existe una ley de carácter nacional que prohíba de manera explícita colgar ropa en las ventanas o en los balcones de las viviendas. No obstante, el marco legal que regula la propiedad horizontal —principalmente la Ley 675 de 2001— otorga autonomía a cada copropiedad para establecer sus propias normas de convivencia a través del reglamento interno.

El artículo 18 de la citada ley estipula que los propietarios e inquilinos tienen la obligación de usar sus bienes privados de manera que no afecten negativamente a los demás residentes, ni alteren la tranquilidad, la salubridad o la estética general de la copropiedad.

¿Cuándo es legal la imposición de multas?

Para que una administración de un conjunto residencial pueda imponer una sanción económica por tender ropa en el balcón, se deben cumplir estrictamente dos condiciones fundamentales:

La prohibición debe estar consagrada de forma clara y previa en el reglamento de propiedad horizontal o en el manual de convivencia de la copropiedad. Si el documento no menciona el tema de manera específica, no se podrá sancionar al residente.

La administración no puede aplicar multas de forma arbitraria. Se debe garantizar el derecho a la defensa del ciudadano, notificando la infracción y otorgando un plazo para dar explicaciones antes de emitir cualquier cobro.

De acuerdo con la legislación colombiana, las multas económicas impuestas en propiedad horizontal por incumplir el manual de convivencia no pueden superar el valor de dos veces la cuota mensual de administración.

Asimismo, en caso de considerarse que la sanción es injusta o vulnera derechos fundamentales, el afectado puede acudir a mecanismos legales como la impugnación ante un juez civil municipal o la revisión por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro.