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El dólar nuevamente alcanzó precio no visto hace más de dos meses: así hoy 25 de septiembre de 2026

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 25 de septiembre de 2026.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

septiembre 25 de 2026
08:22 a. m.
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El dólar en Colombia abrió este viernes 25 de septiembre de 2026 en 3.340,00 pesos.

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado inició la jornada en $3.329,61, subiendo 65.22 pesos respecto al día anterior y alcanzando su nivel más alto en más de dos meses.

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La última TRM similar, de acuerdo con el registro histórico de la divisa estadounidense, había sido la del jueves 9 de julio del 2026, que registró un precio de 3.339,65 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 25 de septiembre de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, a diferencia de la del viernes de la semana anterior (18 de septiembre de 2026), tuvo un aumento de 177.88 pesos y el 5.64 %.

En balance con la TRM de hace un mes (25 de agosto de 2026), el incremento detectado fue de 273.1 pesos y el 8.94 %.

No obstante, recordando la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (25 de septiembre de 2026), se presentó un decrecimiento de 551.65 pesos y el 14.21 %.

Además, respecto a la primera TRM del 2026, la disminución fue de 427.47 pesos y el 11.38 %.

¿Cómo se están comprando los dólares en Colombia hoy 25 de septiembre de 2026?

En promedio, se han detectado las siguientes tarifas en el comienzo de este 25 de septiembre de 2026:

  • Bogotá: 3.210 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.
  • Cali: 3.200 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.
  • Medellín: 3.410 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.

Entre tanto, la Tasa Representativa del Mercado se ha movido así a lo largo de la semana:

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  • Lunes 21 de septiembre de 2026: 3.192,92 pesos.
  • Martes 22 de septiembre de 2026: 3.129,53 pesos.
  • Miércoles 23 de septiembre de 2026: 3.208,66 pesos.
  • Jueves 24 de septiembre de 2026: 3.264,39 pesos.
  • Viernes 25 de septiembre de 2026: 3.329,61 pesos.
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