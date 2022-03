Retoman los pagos de Ingreso Solidario correspondientes a marzo y abril

A partir de este jueves 10 de marzo de 2022, se efectuarán los pagos de Ingreso Solidario correspondiente a los meses de marzo y abril con un monto de $380.000. Este subsidio se realiza a las familias menos favorecidas que se encuentran inscritas en la encuesta del Sisbén IV.

Para las personas que reciben este subsidio por medio de cuentas bancarias, las entidades correspondientes anunciarán, por medio de un mensaje de texto, la disponibilidad de la transferencia. Por otra parte, los no bancarizados y nuevos beneficiarios podrán retirar su subsidio a partir del viernes 11 de marzo hasta el 27 de mayo de 2022, a través de SuperGIROS y su red de aliados.

Susana Correa Borrero, directora de Prosperidad Social, afirmó que “a partir de este ciclo los pagos se realizan cada dos meses; ampliamos la cobertura y aumentamos el monto de la transferencia. Para garantizar este pago, el Gobierno nacional dispuso más de 1,3 billones de pesos”

Proceso de inscripción Ingreso Solidario

Debe estar inscrito al Sisbén IV, acercarse a la oficina del Sisbén en el municipio que se encuentre, y solicitar la encuesta, ya que si esta no podrá hacer parte del programa. Además, aquellas personas que ya son beneficiarios, pero que no hicieron la encuesta, no conservarán el derecho de pertenecer a alguno de los cinco programas sociales que ofrece el Gobierno.

Ingreso Solidario y Devolución del IVA

Recordemos que también se efectuaron los pagos del programa Devolución del IVA, la cual es una medida de apoyo económico que se le dispone a dos millones de familias colombianas. Este subsidio para el 2021 estaba en $76.000 y se pagaba cada dos meses. Sin embargo, este valor aumentó a $80.000 el subsidio.

Además, se informó que los beneficiarios de Ingreso Solidario también podrán recibir Devolución del IVA, lo cual daría un total de $460.000, $380.000 de Ingreso Solidario y $80.000 de Devolución del IVA.

Finalmente, Prosperidad Social anunció que, durante este periodo de Gobierno, se invirtieron más de $22 billones en los diferentes programas de transferencia monetaria y de inclusión productiva, esto con el fin de realizar un acompañamiento a mujeres y a hogares colombianos.

Los cinco programas que promueve Prosperidad Social son:

Familias en Acción

Jóvenes en Acción

Ingreso Solidario

Devolución del IVA

Colombia Mayor

Familias en Acción y Jóvenes en Acción

Estos programas se modernizaron para incorporar acciones y enfoques que aportaran a la eliminación de las brechas de género, donde debían aportar con los programas a la garantía de cuatro derechos: participación, derecho al trabajo en condiciones de igualdad y equidad, derecho al hábitat y una vivienda digna, y derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.

Las transferencias monetarias fueron de $21,5 billones, una inversión programada para disminuir la pobreza en los hogares colombianos.

Consulte si está inscrito a Prosperidad Social

Para consultar si está inscrito como beneficiario de dicho subsidio, debe ingresar a la Carpeta Ciudadana Digital, https://carpetaciudadana.and.gov.co/, donde encontrará la opción ingresar al Servicio de Autenticación Digital, facilitando la búsqueda sobre información de pagos, fechas de ciclos y lugares de cobros.