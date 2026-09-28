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Resultado Super Astro Sol hoy, 28 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

Resultado del Super Astro Sol hoy, 28 de septiembre de 2026. Revise el número ganador, el signo zodiacal y confirme si su apuesta fue una de las premiadas.

Resultado Super Astro Sol hoy, 28 de septiembre: número y signo ganador del sorteo
Foto: Super Astro Sol y diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

septiembre 28 de 2026
01:40 p. m.
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El Super Astro Sol realizó este lunes 28 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo en Colombia, en el que miles de jugadores estuvieron pendientes de las cuatro cifras y el signo zodiacal ganador.

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Este popular juego de suerte y azar permite realizar apuestas desde $500 y entrega premios de acuerdo con la cantidad de números acertados y el signo elegido.

Resultado del Super Astro Sol hoy, 28 de septiembre de 2026

Una vez realizado el sorteo del Super Astro Sol de este 28 de septiembre, la combinación ganadora de la jornada fue:

  • Número ganador: XXXX
  • Signo zodiacal: XXXXX.
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Los jugadores deben revisar cuidadosamente el tiquete y verificar que las cifras coincidan en el orden correspondiente. El resultado también puede consultarse a través de los canales oficiales de Super Astro.

Cabe recordar que en el sorteo del sábado 26 de septiembre, el último Super Astro Sol previo a esta jornada, cayó el número 6987 con el signo Sagitario.

¿Cómo se juega Super Astro Sol y cuánto puede ganar?

La mecánica de Super Astro Sol consiste en escoger un número de cuatro cifras, comprendido entre 0000 y 9999, y seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco. También existe la posibilidad de jugar la misma combinación con todos los signos.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000. El monto del premio dependerá tanto del valor apostado como de los aciertos obtenidos.

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Quien acierte las cuatro cifras más el signo zodiacal recibe 42.000 veces el valor apostado. Si consigue las últimas tres cifras y el signo, obtiene 1.000 veces la apuesta, mientras que acertar las últimas dos cifras junto con el signo entrega 100 veces lo jugado.

Por ejemplo, una apuesta de $10.000 que consiga el máximo acierto podría representar un premio bruto de hasta $420 millones, antes de las deducciones aplicables.

Los ganadores deben conservar el tiquete original en buen estado, pues este documento es necesario para solicitar el pago del premio.

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