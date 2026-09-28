Reforma tributaria o reducción del gasto: el ajuste que estaría sobre la mesa en negociación con el FMI

El Gobierno De la Espriella se prepara para negociar un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) después de que Colombia perdiera durante la administración de Gustavo Petro la línea de crédito flexible que mantenía con el organismo multilateral, la cual ofrecía condiciones favorables con bajas tasas de interés.

Gobierno Nacional buscará apoyo del FMI

La nueva administración no solo buscaría un préstamo, sino un acuerdo integral que permita recuperar la confianza de los mercados internacionales.

Según fuentes consultadas por este medio, "el apoyo del FMI le ayuda a Colombia a tener más credibilidad en los mercados internacionales", elemento crucial para la estabilidad económica del país.

Aunque hasta el momento el monto exacto del préstamo no se ha revelado, Colombia enfrenta actualmente un déficit fiscal que supera los 250 billones de pesos.

Sin embargo, esto no implica que el organismo internacional prestará la totalidad de ese monto. Las cifras oficiales proyectan ingresos de 310 billones de pesos para el próximo año, mientras que los gastos alcanzarían 634 billones.

“250 billones siguen siendo un número monstruosamente grande, ha sido un encuentre barato. Entonces al gobierno también le va a tocar, y muy pronto estaremos hablando de eso en el país, pues ajustar la casa, disminuir el gasto”, indicó Germán Machado, profesor de la Universidad de los Andes y analista económico.

Las condiciones que impondría el FMI incluyen un compromiso firme con la disciplina fiscal. Según explicaron expertos en el tema, "el FMI le va a decir, yo necesito una senda de ajuste de estudios, y usted me lo tiene que demostrar o por ingresos, eso sería una reforma tributaria, o reduciendo el gasto".

¿Qué tendría que hacer Colombia?

Esta advertencia plantea dos caminos posibles para el ajuste económico: incrementar los ingresos mediante una nueva reforma tributaria o disminuir significativamente el gasto público. Lo que sí es seguro es que el FMI exigirá apretarse el cinturón.

La recuperación del respaldo del FMI se considera estratégica no solo por los recursos que podría aportar, sino principalmente por el mensaje de confianza que enviaría a inversionistas y mercados internacionales sobre la viabilidad económica de Colombia.