Retiro de cesantías FNA 2026: paso a paso para solicitar el dinero y cuánto demora

Las cesantías son un ahorro que puede convertirse en un respaldo importante para los trabajadores colombianos, especialmente cuando necesitan recursos para vivienda, educación o después de finalizar una relación laboral.

RELACIONADO Eliminan el cobro de comisión por retiro de cesantías en los fondos de pensiones de Colombia

Quienes tienen este dinero en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA)pueden solicitar su retiro de manera virtual o presencial, dependiendo del monto y las condiciones de la cuenta.

¿Cómo solicitar el retiro de cesantías del FNA en 2026?

El trámite puede realizarse a través de Fondo en Línea o la aplicación del FNA. El afiliado debe ingresar con su documento y contraseña, validar el código de seguridad enviado a sus datos registrados y dirigirse a “Mis productos”, “Cesantías” y posteriormente seleccionar la opción de retiro.

RELACIONADO Paso a paso de cómo reclamar el auxilio funerario y las cesantías tras el terremoto

Antes de iniciar, es necesario contar con saldo disponible y superar la validación de identidad. Además, las cesantías no pueden tener pignoraciones, embargos o inmovilizaciones, ni existir otro retiro pendiente o un crédito en proceso de aprobación o legalización. Para los retiros virtuales también es necesaria la autorización del empleador.

Posteriormente, el usuario debe seleccionar si realizará un retiro parcial o definitivo, indicar el monto y registrar los datos bancarios. El FNA advierte que el giro electrónico se realiza únicamente a una cuenta cuyo titular sea el afiliado.

Para 2026, los retiros mediante canales virtuales tienen un límite de $22.709.466, equivalente a un salario mínimo integral vigente. Si la cantidad solicitada supera este monto, el trámite deberá realizarse presencialmente en un punto de atención.

¿Cuánto se demora el FNA en pagar las cesantías?

Una de las principales dudas está relacionada con el tiempo para recibir el dinero. De acuerdo con el FNA y lo establecido en el Decreto 1562 de 2019, existe un plazo de cinco días hábiles para ejecutar el pago, contado desde el día siguiente a la radicación, siempre que se cumplan todos los requisitos.

Sin embargo, los trámites realizados mediante Fondo en Línea y la aplicación pueden gestionarse en máximo 24 horas después de que el empleador los apruebe.

Si existen embargos, pignoraciones u otras restricciones sobre la cuenta, el proceso puede tardar más mientras se normaliza la solicitud. Por eso, el FNA recomienda verificar previamente el estado de las cesantías y mantener actualizados los datos personales.