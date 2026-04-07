¿Tiene perro? Estos son los pagos obligatorios que podría asumir en Colombia

En los últimos años, los animales de compañía han ganado un lugar protagónico en los hogares colombianos. Actualmente, cerca del 67 % de las familias tiene al menos una mascota, y casi la mitad convive con perros.

Este crecimiento no solo refleja un cambio cultural, sino también un aumento en el gasto: el 73 % de los ciudadanos adquiere productos para sus mascotas.

Sin embargo, más allá del afecto, la tenencia responsable de mascotas también implica obligaciones legales y económicas. En Colombia, tener perro puede derivar en pagos obligatorios cuando se presentan situaciones que afectan a terceros, un aspecto que muchos propietarios desconocen.

¿Cuándo tener perro en Colombia genera pagos obligatorios?

El punto clave está en lo establecido por el Código Civil colombiano, que regula la responsabilidad de los dueños de animales.

Según el artículo 2353, el propietario es responsable por los daños que cause su mascota, incluso si el animal se escapa o no está bajo su control en ese momento.

Esto significa que, en la práctica, tener perro en Colombia puede implicar pagos obligatorios en escenarios como accidentes o afectaciones a terceros.

Por ejemplo, si un perro provoca la caída de una persona en la vía pública y esta resulta lesionada, el dueño podría tener que asumir los gastos médicos, tratamientos y posibles indemnizaciones.

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De igual forma, la responsabilidad se extiende a daños materiales. Si el animal causa afectaciones a vehículos, viviendas, objetos o incluso a otras mascotas, el propietario deberá responder económicamente. La ley presume esta responsabilidad, lo que obliga al dueño a cubrir los costos derivados del incidente.

La única excepción ocurre cuando el propietario logra demostrar que el hecho no fue consecuencia de su culpa ni de la persona encargada del cuidado del animal. No obstante, este tipo de pruebas suelen ser difíciles de acreditar en la práctica.

¿Cómo impacta esta responsabilidad en el bolsillo de los colombianos?

El aumento en la tenencia de perros también incrementa la probabilidad de incidentes, especialmente en ciudades donde las mascotas hacen parte activa de la vida cotidiana.

Paseos en parques, uso de zonas comunes en conjuntos residenciales y transporte en espacios públicos son escenarios donde pueden ocurrir accidentes.

Desde una perspectiva económica, esto se traduce en riesgos financieros para los hogares. Los pagos obligatorios por tener perro en Colombia pueden incluir desde atención médica de terceros hasta reparaciones de bienes o indemnizaciones por perjuicios.

En un contexto donde muchas familias enfrentan presiones económicas, estos costos pueden representar un impacto significativo. Un solo incidente puede generar gastos elevados que no siempre están contemplados en el presupuesto familiar.

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Por esta razón, expertos recomiendan fortalecer las medidas de prevención, como el uso adecuado de correas, el entrenamiento de las mascotas y la supervisión constante en espacios públicos.

Asimismo, algunos propietarios optan por adquirir seguros de responsabilidad civil, una alternativa que, aunque no es obligatoria, puede mitigar los riesgos económicos.

De esta manera, tener perro en Colombia implica mucho más que afecto. La ley establece una responsabilidad clara que puede traducirse en pagos obligatorios en determinadas situaciones. Con el crecimiento sostenido de la tenencia de mascotas, entender estas obligaciones se vuelve fundamental para evitar sorpresas y garantizar una convivencia segura.