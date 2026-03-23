Más de 120 mascotas han sido encontradas a través de esta herramienta digital en Bogotá

Perder una mascota es una experiencia angustiante para cualquier familia.

Sin embargo, en Bogotá un servicio gratuito de la Alcaldía ha permitido que decenas de perros y gatos regresen a casa gracias a una plataforma digital que conecta a quienes buscan con quienes pueden ayudar.

Una red de apoyo para familias angustiadas

La herramienta, disponible a través del correo animalesperdidos@animalesbog.gov.co, permite reportar mascotas extraviadas enviando una foto clara, sus datos y el lugar donde se perdió.

La información es verificada y publicada para facilitar la localización. A la fecha, se han realizado más de 700 publicaciones y más de 120 animales han sido reencontrados con sus familias.

Resultados que devuelven sonrisas

El servicio ya muestra cifras alentadoras: 78 perros y 36 gatos han regresado a casa. Cada historia refleja la perseverancia de quienes no se rindieron y la efectividad de un sistema que fortalece el cuidado y la responsabilidad hacia los animales de compañía.

Para muchas familias, esta herramienta digital se ha convertido en la razón de un reencuentro feliz.