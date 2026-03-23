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Más de 120 mascotas han sido encontradas a través de esta herramienta digital en Bogotá

Un servicio gratuito de la Alcaldía de Bogotá ha permitido que decenas de perros y gatos regresen a casa.

Noticias RCN

marzo 23 de 2026
05:27 p. m.
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Perder una mascota es una experiencia angustiante para cualquier familia.

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Sin embargo, en Bogotá un servicio gratuito de la Alcaldía ha permitido que decenas de perros y gatos regresen a casa gracias a una plataforma digital que conecta a quienes buscan con quienes pueden ayudar.

Una red de apoyo para familias angustiadas

La herramienta, disponible a través del correo animalesperdidos@animalesbog.gov.co, permite reportar mascotas extraviadas enviando una foto clara, sus datos y el lugar donde se perdió.

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La información es verificada y publicada para facilitar la localización. A la fecha, se han realizado más de 700 publicaciones y más de 120 animales han sido reencontrados con sus familias.

Resultados que devuelven sonrisas

El servicio ya muestra cifras alentadoras: 78 perros y 36 gatos han regresado a casa. Cada historia refleja la perseverancia de quienes no se rindieron y la efectividad de un sistema que fortalece el cuidado y la responsabilidad hacia los animales de compañía.

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Para muchas familias, esta herramienta digital se ha convertido en la razón de un reencuentro feliz.

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