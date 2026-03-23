Más de 120 mascotas han sido encontradas a través de esta herramienta digital en Bogotá
Un servicio gratuito de la Alcaldía de Bogotá ha permitido que decenas de perros y gatos regresen a casa.
Noticias RCN
05:27 p. m.
Perder una mascota es una experiencia angustiante para cualquier familia.
Sin embargo, en Bogotá un servicio gratuito de la Alcaldía ha permitido que decenas de perros y gatos regresen a casa gracias a una plataforma digital que conecta a quienes buscan con quienes pueden ayudar.
Una red de apoyo para familias angustiadas
La herramienta, disponible a través del correo animalesperdidos@animalesbog.gov.co, permite reportar mascotas extraviadas enviando una foto clara, sus datos y el lugar donde se perdió.
La información es verificada y publicada para facilitar la localización. A la fecha, se han realizado más de 700 publicaciones y más de 120 animales han sido reencontrados con sus familias.
Resultados que devuelven sonrisas
El servicio ya muestra cifras alentadoras: 78 perros y 36 gatos han regresado a casa. Cada historia refleja la perseverancia de quienes no se rindieron y la efectividad de un sistema que fortalece el cuidado y la responsabilidad hacia los animales de compañía.
Para muchas familias, esta herramienta digital se ha convertido en la razón de un reencuentro feliz.