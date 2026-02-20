CANAL RCN
Economía

Dólar vuelve a subir en Colombia: vea el precio de hoy viernes, 20 de febrero

El dólar hoy en Colombia abrió al alza este viernes 20 de febrero y alcanzó su nivel más alto en un mes. Conozca la TRM y cómo se movió el mercado.

Dólar vuelve a subir en Colombia: vea el precio de hoy viernes, 20 de febrero
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 20 de 2026
08:47 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El precio del dólar hoy en Colombia, viernes 20 de febrero de 2026, registró movimientos importantes en el mercado cambiario y volvió a ubicarse en niveles que no se veían desde hace más de un mes.

Sorpresivo cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 19 de febrero de 2026: así se cotizó
RELACIONADO

Sorpresivo cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 19 de febrero de 2026: así se cotizó

La divisa abrió la jornada al alza en $3.698,67, lo que representó una subida de $2,95 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para hoy se ubicó en $3.695,72.

Según los datos oficiales, el dólar en Colombia cerró el día en $3.695,72 pesos colombianos, mostrando un comportamiento mixto si se compara con distintos periodos de tiempo.

Dólar hoy en Colombia: así abrió este 20 de febrero

Hablando de la TRM del día oficial, que es de $ 3,695.72. Frente al día anterior, la moneda estadounidense subió $26,51, lo que equivale a un aumento del 0,72%. Este comportamiento llevó al dólar a alcanzar su nivel más alto desde el pasado 20 de enero de 2026.

Precio del dólar en Colombia abrió más caro hoy, jueves 19 de febrero: TRM oficial del día
RELACIONADO

Precio del dólar en Colombia abrió más caro hoy, jueves 19 de febrero: TRM oficial del día

Si se analiza frente al mismo día de la semana anterior, el billete verde también mostró una tendencia al alza: aumentó 0,82%, es decir, $29,94 pesos más.

Sin embargo, el panorama cambia cuando se amplía la comparación. Frente al mismo día del mes anterior, el dólar tuvo una leve reducción del 0,12%, lo que equivale a $4,33 pesos menos.

Balance del dólar en 2026: ¿sube o baja?

En lo que va del año, la divisa acumula una caída del 1,63%, es decir, $61,36 pesos menos frente al inicio de 2026. Esto indica que, pese a los repuntes recientes, el dólar aún mantiene una tendencia moderadamente bajista en el balance anual.

Movimiento importante en el precio del dólar en el cierre de hoy 17 de febrero de 2026: así se cotizó
RELACIONADO

Movimiento importante en el precio del dólar en el cierre de hoy 17 de febrero de 2026: así se cotizó

El contraste es aún mayor si se compara con el mismo día del año pasado. En ese caso, el dólar registra una disminución del 9,83%, lo que representa $402,95 pesos menos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Turismo

Colombianos podrán ingresar sin visa a decenas de países: listado completo para viajar solo con el pasaporte

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy jueves 19 de febrero de 2026

Pasaporte

Presentan el que será el nuevo pasaporte en Colombia: Gustavo Petro mostró cómo luce

Otras Noticias

Redes sociales

“Mi hijo dice que es 'therian'”: psicóloga explica qué hacer y cuándo es motivo de alerta

Psicóloga recomienda mantener el diálogo y explica las señales de alerta reales.

Aeropuerto El Dorado

Así incautaron dos armas camufladas en juguetes y ropa infantil en El Dorado

Un escáner detectó inconsistencias en una encomienda proveniente de Guaduas y con destino a Ibagué.

Selección Colombia

Desde Argentina aseguran que Falcao iría al Mundial: revelan llamada directa de Néstor Lorenzo

Artistas

Listado de los artistas colombianos que brillaron en los Premios Lo Nuestro 2026

Venezuela

Presentaron demanda por tortura contra exmilitar venezolano que fue detenido por el ICE