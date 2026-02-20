Dólar vuelve a subir en Colombia: vea el precio de hoy viernes, 20 de febrero

El precio del dólar hoy en Colombia, viernes 20 de febrero de 2026, registró movimientos importantes en el mercado cambiario y volvió a ubicarse en niveles que no se veían desde hace más de un mes.

La divisa abrió la jornada al alza en $3.698,67, lo que representó una subida de $2,95 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para hoy se ubicó en $3.695,72.

Según los datos oficiales, el dólar en Colombia cerró el día en $3.695,72 pesos colombianos, mostrando un comportamiento mixto si se compara con distintos periodos de tiempo.

Dólar hoy en Colombia: así abrió este 20 de febrero

Hablando de la TRM del día oficial, que es de $ 3,695.72. Frente al día anterior, la moneda estadounidense subió $26,51, lo que equivale a un aumento del 0,72%. Este comportamiento llevó al dólar a alcanzar su nivel más alto desde el pasado 20 de enero de 2026.

Si se analiza frente al mismo día de la semana anterior, el billete verde también mostró una tendencia al alza: aumentó 0,82%, es decir, $29,94 pesos más.

Sin embargo, el panorama cambia cuando se amplía la comparación. Frente al mismo día del mes anterior, el dólar tuvo una leve reducción del 0,12%, lo que equivale a $4,33 pesos menos.

Balance del dólar en 2026: ¿sube o baja?

En lo que va del año, la divisa acumula una caída del 1,63%, es decir, $61,36 pesos menos frente al inicio de 2026. Esto indica que, pese a los repuntes recientes, el dólar aún mantiene una tendencia moderadamente bajista en el balance anual.

El contraste es aún mayor si se compara con el mismo día del año pasado. En ese caso, el dólar registra una disminución del 9,83%, lo que representa $402,95 pesos menos.