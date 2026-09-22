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Colombiano se habría hecho pasar agente de ICE para extorsionar a trabajador en Miami

El colombiano usó un arma para intimidar al conductor de un camión de comida en Miami Gardens.

Foto: X @USAO_SDFL

Noticias RCN

septiembre 22 de 2026
04:15 p. m.
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El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, encargado de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, reveló detalles de una reciente captura.

Según la información, el detenido es un ciudadano de nacionalidad colombiana.

Colombiano se hizo pasar por un funcionario de ICE

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Al parecer, el hombre, identificado como Jonathan Christian González Reyes, de 45 años, se hizo pasar por un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ICE. Esto, con el fin de extorsionar a un empleado de un camión de comida.

Los detalles revelados por la oficina del Distrito sur de Florida, los hechos se presentaron cuando González Reyes se acercó al vehículo e hizo sonar una bocina similar a la que suelen utilizar los uniformados y se identificó ante el colaborador.

Adicional a esto, le sugirió que, a cambio de dinero, podría facilitarle algunos trámites relacionados con temas de inmigración.

Los registros judiciales también señalan que González, ante la negativa del colaborador, habría sugerido ubicar droga al interior del camión y violentar al hijo del hombre que conducía el vehículo. Sin embargo, la víctima no accedió a las amenazas.

“Según consta en los registros judiciales, Jonathan Christian González Reyes, de 45 años y residente de Miami, llegó al camión de comida en un vehículo particular con luces azules intermitentes e hizo sonar una bocina similar a la que usan las fuerzas del orden. González Reyes supuestamente se identificó ante la víctima como un alto funcionario del ICE y afirmó que, a cambio de dinero, podía ayudarla con asuntos relacionados con la inmigración”.

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Ante los hechos, el colombiano fue acusado de suplantación de identidad y en caso de resultar culpable, podría pasar tres años de cárcel.

González Reyes está acusado de un cargo de suplantación de identidad de un funcionario de los Estados Unidos. De ser declarado culpable, podría enfrentar hasta tres años de prisión federal.

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