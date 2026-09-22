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Dólar volvió a subir en Colombia: así cerró el precio este 22 de septiembre

El dólar volvió a subir en Colombia este 22 de septiembre y cerró por encima de los $3.200. Revise el precio final, la TRM y cómo se movió durante la jornada.

Dólar volvió a subir en Colombia: así cerró el precio este 22 de septiembre
Foto: diseñado por Magnific.

Sebastián Montañez

septiembre 22 de 2026
02:22 p. m.
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El dólar en Colombia volvió a tomar fuerza durante la jornada de este martes 22 de septiembre de 2026.

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La moneda estadounidense terminó las negociaciones por encima de los $3.200, alejándose de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para el día y manteniendo la tendencia al alza observada en las últimas sesiones.

¿A cuánto cerró el dólar hoy, 22 de septiembre de 2026?

De acuerdo con los datos del mercado, el dólar cerró este martes en $3.208,71, cifra que representa una diferencia de $16,18 frente a la TRM de la jornada, establecida en $3.192,53.

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Durante las negociaciones, la divisa registró un precio mínimo de $3.193,80 y alcanzó un máximo de $3.218, lo que evidencia las variaciones que tuvo a lo largo del día.

En total se realizaron 1.644 transacciones, por un monto negociado cercano a los US$1.180 millones.

El comportamiento de este martes también supone una nueva jornada en la que el dólar se mueve alrededor de la barrera de los $3.200, un nivel seguido de cerca por consumidores, viajeros, importadores y empresas que realizan operaciones en moneda extranjera.

¿Cómo se ha comportado el precio del dólar en Colombia?

La TRM para este martes fue de $3.192,53, apenas $0,39 por debajo de la registrada el día anterior, lo que equivale a una reducción del 0,01%.

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Sin embargo, al ampliar la comparación se observan movimientos más notorios. Frente al mismo día de la semana anterior, la tasa aumentó 2,68 %, equivalente a $83,23, mientras que frente al mismo día del mes pasado el incremento alcanza el 4,74 %, es decir, $144,41.

El panorama cambia cuando se compara con periodos más largos. Desde el comienzo de 2026, la TRM acumula una reducción del 15,03 %, equivalente a $564,55.

La diferencia es todavía mayor frente al 22 de septiembre de 2025: el dólar se encuentra 17,95 % por debajo, una caída equivalente a $698,66. De esta manera, pese al repunte de las últimas jornadas, la divisa continúa considerablemente por debajo de los niveles registrados un año atrás.

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