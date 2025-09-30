CANAL RCN
Patinetas eléctricas permiten ahorrar hasta 30 minutos de tráfico en Bogotá: así se pueden utilizar

Las patinetas eléctricas se han convertido en una opción de movilidad para quienes buscan llegar a su lugar de trabajo de manera ágil y sostenible.

Patinetas eléctricas
Foto Freepik

septiembre 30 de 2025
08:02 p. m.
Transportarse en Bogotá suele ser un verdadero caos debido a los constantes trancones, tanto así que los conductores pueden perder hasta 119 horas al año atrapados en el tráfico.

Bogotá como una de las ciudades con mayor congestión vehicular

Bogotá es una de las ciudades con mayor congestión vehicular en el mundo; según cifras del Traffic Index TomTom, el índice anual que analiza y clasifica a las ciudades del mundo según sus niveles de congestión del tráfico, un trabajador promedio en la ciudad pierde 119 horas al año atrapado en trancones, siendo la franja entre 5:00 - 6:00 pm las de mayor congestión, lo que equivale a casi cinco días completos de tiempo detenido en las vías.

Según las estadísticas, Bogotá se ubica entre las 40 ciudades con mayor congestión vehicular del mundo.

Ante este panorama, las patinetas eléctricas se presentan como una alternativa que permite ahorrar entre 15 y 30 minutos en comparación con los medios de transporte tradicionales.

¿Cuáles son las ventajas de utilizar patinetas eléctricas?

Las patinetas eléctricas se han convertido en una excelente alternativa de movilidad para quienes buscan llegar a su lugar de trabajo de manera ágil y sostenible. No solo ayudan a disminuir la presión sobre el transporte público, sino que también promueven trayectos más activos y aportan beneficios ambientales al reemplazar viajes en carro particular.

De hecho, una sola patineta eléctrica puede sustituir hasta 500 recorridos en automóvil al mes, evitando la emisión de varios kilos de CO₂ al año.

En Bogotá, hay una amplia variedad de opciones para las personas que quieran utilizar esta nueva herramienta, como desde la aplicación de Yango, además de otros servicios de movilidad compartida y alquiler de patinetas eléctricas disponibles en la ciudad.

