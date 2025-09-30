CANAL RCN
Licencia de conducción en Colombia: fecha en que empiezan a aplicar los nuevos exámenes

Nuevos exámenes para licencia de conducción en Colombia: requisitos, evaluaciones y costos que deben cumplir los conductores según el Ministerio de Transporte.

Foto: Registraduría Nacional.

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
04:22 p. m.
El Ministerio de Transporte anunció una transformación en el proceso para obtener o renovar la licencia de conducción en Colombia, que busca mayor transparencia y control en la evaluación de los aspirantes.

A través de la Resolución N.° 20253040037125, se estableció que los exámenes teóricos y prácticos ya no estarán a cargo de las escuelas de conducción, sino que pasarán a ser responsabilidad de los Centros de Apoyo Logístico y de Evaluación (CALE).

Esta medida hace parte de la modernización del sistema de tránsito en el país y responde a la necesidad de garantizar evaluaciones más confiables y con trazabilidad tecnológica.

Así serán los nuevos exámenes

El examen teórico constará de 40 preguntas de selección múltiple, de las cuáles 12 son enfocadas en actitudes y 28 en conocimientos de movilidad segura, normas de tránsito, señalización e infraestructura, y aspectos técnicos del vehículo.

El tiempo máximo para resolverlo será de 70 minutos y el aspirante deberá alcanzar al menos el 80% de aciertos en cada sección para aprobar.

El CALE custodiará los resultados, imágenes y videos de cada prueba por un periodo mínimo de seis meses y hasta cinco años en copias de respaldo. Además, las pruebas se aplicarán en equipos tecnológicos registrados en el RUNT para asegurar trazabilidad.

¿Desde cuándo aplican las nuevas pruebas para licencia de conducción?

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, los nuevos exámenes comenzarán a regir gradualmente a partir de septiembre de 2025, una vez se anuncie la operación oficial de los CALE y los organismos de tránsito asociados.

Desde ese momento, las entidades tendrán un mes para implementar la exigencia de estas evaluaciones como requisito indispensable para expedir o renovar licencias.

La actualización también impacta los costos de los trámites, que aumentaron desde junio de 2025. Por ejemplo, la expedición de licencia para automóvil pasó de $272.150 en 2024 a $274.800 en 2025, mientras que para motocicletas subió de $225.750 a $228.400.

