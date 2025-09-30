Comunicado de Ramo sobre polémico uso del 'Chocoramo' en Frisby España

La reconocida empresa colombiana Ramo se pronunció tras la controversia generada en redes sociales por el lanzamiento en España de un “Milkshake de Chocoramo”.

La bebida fue promocionada por Frisby España, compañía que aseguró que su intención era únicamente descriptiva para dar a conocer los ingredientes de la malteada, sin ánimo de apropiarse de la marca.

El caso despertó la atención de los consumidores en Colombia, quienes cuestionaron que una marca extranjera usara el nombre del icónico ponqué sin autorización. Algunos usuarios en redes incluso señalaron que se trataba de una “obsesión con Colombia”.

La posición oficial de Ramo

A través de un comunicado, la compañía aclaró que no existe ningún tipo de alianza, convenio ni colaboración con Frisby España.

“Productos Ramo SAS informa a la opinión pública que, en días recientes, una marca de alimentos con sede en España ha difundido contenidos promocionales en los que se menciona el uso del Chocoramo como parte de una nueva propuesta gastronómica. Frente a esta situación, aclaramos que no existe actualmente ningún tipo de alianza, convenio comercial ni colaboración entre dicha empresa, ni ninguna marca extranjera y nuestra organización”, señaló la empresa.

Además, Ramo fue enfático en que cualquier novedad sobre lanzamientos o colaboraciones estratégicas se anunciará únicamente a través de sus canales oficiales, como redes verificadas y su página web.

Un ícono de la industria nacional

Con casi 50 años en el mercado, el Chocorramo se ha convertido en uno de los productos más emblemáticos de la cultura colombiana.

Por eso, el uso de su nombre en otro país sin autorización despertó reacciones inmediatas.

La compañía agradeció el cariño y respaldo de los consumidores, asegurando que este tipo de situaciones los motivan a seguir trabajando con transparencia y en defensa de la industria nacional.

“Agradecemos profundamente el interés y cariño que nuestros consumidores expresan por nuestra marca y productos, esto nos motiva a seguir trabajando con transparencia y respeto en pro del fortalecimiento de la industria nacional y sus marcas”, concluyó Ramo.