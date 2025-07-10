Colombianos tendrán Inteligencia Artificial para buscar vivienda: así funcionará

La búsqueda de vivienda y la gestión financiera hipotecaria en Colombia están experimentando una transformación significativa con la llegada de Pedrito Cuadrado, un asistente virtual impulsado por inteligencia artificial (IA) desarrollado por Metrocuadrado, uno de los portales inmobiliarios líderes del país.

Este innovador sistema, que funciona de manera directa a través de WhatsApp, busca democratizar el acceso a la información inmobiliaria y financiera con un enfoque cercano y auténticamente colombiano.

Este innovador sistema ha sido diseñado no solo para procesar datos, sino para comprender las particularidades del lenguaje y los dialectos locales, ofreciendo a los usuarios una experiencia más práctica y menos formal.

El objetivo es utilizar la IA "para enseñarles todo el mundo de los inmuebles con herramientas que usamos todos los días como WhatsApp", llevando el ecosistema inmobiliario al alcance del celular de millones de colombianos.

Así se usa la nueva IA para buscar vivienda en Colombia

La sencillez de su uso es uno de sus principales atractivos. El usuario simplemente debe interactuar con el asistente a través de WhatsApp, especificando las características deseadas para el inmueble: ubicación, área, número de habitaciones, parqueaderos o si cuenta con terraza.

Pedrito Cuadrado procesa esta información y rastrea la vasta base de datos de Metrocuadrado, que supera los 350.000 inmuebles en venta y arriendo en todo el territorio nacional. Si la primera selección no cumple con las expectativas, el asistente continúa la búsqueda hasta dar con las opciones más adecuadas, permitiendo, una vez elegido un inmueble, el contacto directo con el anunciante.

La utilidad de Pedrito Cuadrado trasciende la simple búsqueda de propiedad. En un movimiento estratégico que combina el sector proptech (tecnología inmobiliaria) con los servicios financieros, el asistente virtual también ofrece un servicio clave para la economía personal: la compra de cartera hipotecaria.

El proceso se inicia ingresando los datos del crédito actual, con un riguroso sistema de seguridad que incluye claves OTP (contraseña de un solo uso) para verificar la identidad del usuario.

A partir de esta información, Pedrito Cuadrado cumple una función de bróker inteligente, ayudando a los usuarios a comparar tasas de interés disponibles en el mercado y ofreciendo acompañamiento personalizado en el proceso de traslado de deuda.