Colombianos pueden adelantar el pago de su pensión: así pueden hacerlo

A menudo, el sueño de pensionarse en Colombia se ve truncado por la falta de semanas cotizadas o de capital suficiente. Sin embargo, existe una alternativa legal poco aprovechada que permite sumar esfuerzos con el ser querido para alcanzar este beneficio: la Pensión Familiar.

Esta figura, regulada por la Ley 1580 de 2012, permite que los cónyuges o compañeros permanentes que no logran cumplir individualmente los requisitos de ley puedan unir sus semanas o ahorros para obtener una única mesada pensional que los proteja a ambos durante su vejez.

¿Cómo funciona la unión de semanas?

La esencia de esta modalidad es la suma. Si una mujer tiene 700 semanas y su pareja tiene 600, de forma individual ninguna alcanzaría el derecho en el régimen público (que exige 1.300). No obstante, bajo la Pensión Familiar, la pareja suma 1.300 semanas, logrando así el acceso a un salario mínimo mensual.

Para acceder a este beneficio en 2026, la pareja debe cumplir con una serie de condiciones estrictas:

Edad mínima: Ambos deben haber cumplido la edad de jubilación (57 años para mujeres y 62 para hombres).

Convivencia: Deben acreditar una unión marital de hecho o matrimonio de al menos cinco años antes de la solicitud.

Mismo régimen: Ambos deben estar afiliados a la misma administradora (ya sea Colpensiones o el mismo fondo privado). Si están en entidades diferentes, uno de los dos deberá trasladarse para unificar los aportes.

Sisbén (Solo para Colpensiones): Quienes soliciten este beneficio en el régimen público deben estar clasificados en los grupos de mayor vulnerabilidad (niveles I o II del Sisbén).

¿Qué pasa en caso de fallecimiento o separación?

La ley establece que, si uno de los dos fallece, el supérstite recibe el 100% de la mesada. En caso de separación o divorcio, la pensión se extingue como figura conjunta y el saldo o las semanas se dividen en partes iguales para que cada uno intente completar su proceso de forma individual o reciba una indemnización.

Esta herramienta se consolida como una tabla de salvación para miles de hogares colombianos que, tras toda una vida de trabajo informal o intermitente, ven en la solidaridad familiar el camino para asegurar su sustento en la tercera edad.