CANAL RCN
Economía

Colombianos pueden adelantar el pago de su pensión: así pueden hacerlo

Esto aplica para quienes llegan a la edad, pero no logran pensionarse solos y evitarían la devolución de saldos.

Noticias RCN

enero 20 de 2026
08:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A menudo, el sueño de pensionarse en Colombia se ve truncado por la falta de semanas cotizadas o de capital suficiente. Sin embargo, existe una alternativa legal poco aprovechada que permite sumar esfuerzos con el ser querido para alcanzar este beneficio: la Pensión Familiar.

Estos son los subsidios de vivienda vigentes que tienen los colombianos para este 2026
RELACIONADO

Estos son los subsidios de vivienda vigentes que tienen los colombianos para este 2026

Esta figura, regulada por la Ley 1580 de 2012, permite que los cónyuges o compañeros permanentes que no logran cumplir individualmente los requisitos de ley puedan unir sus semanas o ahorros para obtener una única mesada pensional que los proteja a ambos durante su vejez.

¿Cómo funciona la unión de semanas?

La esencia de esta modalidad es la suma. Si una mujer tiene 700 semanas y su pareja tiene 600, de forma individual ninguna alcanzaría el derecho en el régimen público (que exige 1.300). No obstante, bajo la Pensión Familiar, la pareja suma 1.300 semanas, logrando así el acceso a un salario mínimo mensual.

Para acceder a este beneficio en 2026, la pareja debe cumplir con una serie de condiciones estrictas:

  • Edad mínima: Ambos deben haber cumplido la edad de jubilación (57 años para mujeres y 62 para hombres).
  • Convivencia: Deben acreditar una unión marital de hecho o matrimonio de al menos cinco años antes de la solicitud.
  • Mismo régimen: Ambos deben estar afiliados a la misma administradora (ya sea Colpensiones o el mismo fondo privado). Si están en entidades diferentes, uno de los dos deberá trasladarse para unificar los aportes.
  • Sisbén (Solo para Colpensiones): Quienes soliciten este beneficio en el régimen público deben estar clasificados en los grupos de mayor vulnerabilidad (niveles I o II del Sisbén).

¿Qué pasa en caso de fallecimiento o separación?

La ley establece que, si uno de los dos fallece, el supérstite recibe el 100% de la mesada. En caso de separación o divorcio, la pensión se extingue como figura conjunta y el saldo o las semanas se dividen en partes iguales para que cada uno intente completar su proceso de forma individual o reciba una indemnización.

Esta herramienta se consolida como una tabla de salvación para miles de hogares colombianos que, tras toda una vida de trabajo informal o intermitente, ven en la solidaridad familiar el camino para asegurar su sustento en la tercera edad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

Casos únicos donde un padre queda libre de pagar manutención a sus hijos en Colombia

Dian

DIAN ofrece 'salvavidas' a colombianos en mora por renta 2025: estas son las facilidades de pago

Dian

DIAN advierte a miles de conductores en el país: esta es la razón

Otras Noticias

Ejército Nacional

Cabecilla del Clan del Golfo con amplio historial criminal fue sorprendido cometiendo un crimen en Cesar

El hombre era buscado por homicidio, porte ilegal de armas y un crimen ocurrido en 2025.

Fútbol

Bogotá busca nuevos talentos del fútbol rumbo a Europa y Argentina

Bogotá se convierte en epicentro del talento juvenil con una nueva convocatoria que busca descubrir a los próximos futbolistas profesionales del país.

Venezuela

La millonada que recibió Delcy Rodríguez del primer giro de venta de petróleo venezolano por Estados Unidos

Artistas

Reconocida presentadora reveló en vivo que le detectaron cáncer: este es su estado de salud

EPS

Duro llamado a las EPS e IPS: demorarse en la atención médica podría salirles caro