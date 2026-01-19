CANAL RCN
Economía

Estos son los subsidios de vivienda vigentes que tienen los colombianos para este 2026

Conozca cuáles son las ayudas que tienen fijas los colombianos a la hora de comprar una vivienda.

Arrendar apartamentos en Colombia si se compró con subsidios
Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 19 de 2026
03:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras un cierre de año 2025 marcado por una notable recuperación en el sector constructor, Colombia inicia el 2026 con un panorama habitacional que busca consolidar el acceso a la vivienda como un derecho fundamental. Los subsidios de vivienda no solo han servido como un alivio financiero, sino que se han convertido en el motor de movilidad social más importante del país en la última década.

Durante el último año, el impacto de estas ayudas estatales y privadas ha sido contundente. Según cifras recientes del sector, más de 130,000 unidades de vivienda se comercializaron gracias a la concurrencia de subsidios, permitiendo que miles de familias de estratos 1, 2 y 3 pasaran del arriendo a la propiedad.

Útiles, descuentos y subsidios: ¿Cuándo y dónde será la Feria Escolar Compensar 2026?
RELACIONADO

Útiles, descuentos y subsidios: ¿Cuándo y dónde será la Feria Escolar Compensar 2026?

La efectividad de estos programas ha radicado en su capacidad de adaptación. Al iniciar 2026, el Gobierno Nacional y las Cajas de Compensación han ajustado los montos de acuerdo con el nuevo Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), que para este año se fijó en $1.750.905.

Subsidios de vivienda que siguen vigentes en 2026 para colombianos

Si usted está planeando adquirir vivienda este año, es vital conocer la oferta actual. Los programas se dividen principalmente según el tipo de vivienda: VIP (Vivienda de Interés Prioritario, hasta 90 SMMLV) y VIS (Vivienda de Interés Social, hasta 150 SMMLV en ciudades principales).

  • Mi Casa Ya (Programa Nacional)

Para 2026, el programa prioriza a los hogares con Sisbén IV entre los grupos A1 y D21.

  • Hogares con ingresos de 0 a 2 SMMLV: Pueden recibir hasta 30 SMMLV ($52.527.150).
  • Hogares con ingresos de 2 a 4 SMMLV: Reciben hasta 20 SMMLV ($35.018.100).
Pensionados pueden acceder gratis a caja de compensación: estas son las condiciones que deben cumplir
RELACIONADO

Pensionados pueden acceder gratis a caja de compensación: estas son las condiciones que deben cumplir

  • Subsidio de Cajas de Compensación Familiar

Las cajas como Compensar, Colsubsidio y Cafam ofrecen un apoyo fundamental para trabajadores afiliados.

Los montos son similares a Mi Casa Ya, pero con la posibilidad de concurrencia. Esto significa que un hogar puede sumar el subsidio de su caja con el del Gobierno Nacional si sus ingresos no superan los 2 SMMLV, alcanzando hasta 50 SMMLV en ayudas totales.

¿Qué debe hacer para postularse?

El primer paso en este 2026 es tener su clasificación de Sisbén IV al día y contar con una pre-aprobación de crédito hipotecario. Recuerde que los cupos suelen asignarse por orden de llegada y disponibilidad presupuestal, por lo que iniciar el proceso en el primer trimestre del año es fundamental para asegurar el beneficio.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Registraduría Nacional de Colombia

Registro Civil en Colombia tendrá cambio clave: madres tendrán decisión en sus manos

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este lunes 19 de enero

Gobierno Nacional

Sin acuerdos entre Gobierno y gobernadores por decreto de emergencia económica

Otras Noticias

UNP

Fiscalía imputará cargos al director de la UNP, Augusto Rodríguez, por caso Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía General de la Nación fijó para el próximo 11 de febrero la audiencia en la que se imputarán cargos.

España

Desgarrador relato de sobreviviente del trágico accidente en España: “Había sangre y cosas desagradables”

El reporte más reciente apunta que 40 personas fallecieron. Las imágenes son impactantes.

Venezuela

El doble de Vinicius, influencer colombiano, estaría cerca de debutar en el fútbol profesional

Atlético Nacional

Alfredo Morelos y Atlético Nacional: lo último sobre el futuro del delantero

Alimentos

Carnes procesadas en la misma categoría de riesgo que los cigarrillos, según la OMS