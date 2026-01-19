Estos son los subsidios de vivienda vigentes que tienen los colombianos para este 2026

Tras un cierre de año 2025 marcado por una notable recuperación en el sector constructor, Colombia inicia el 2026 con un panorama habitacional que busca consolidar el acceso a la vivienda como un derecho fundamental. Los subsidios de vivienda no solo han servido como un alivio financiero, sino que se han convertido en el motor de movilidad social más importante del país en la última década.

Durante el último año, el impacto de estas ayudas estatales y privadas ha sido contundente. Según cifras recientes del sector, más de 130,000 unidades de vivienda se comercializaron gracias a la concurrencia de subsidios, permitiendo que miles de familias de estratos 1, 2 y 3 pasaran del arriendo a la propiedad.

La efectividad de estos programas ha radicado en su capacidad de adaptación. Al iniciar 2026, el Gobierno Nacional y las Cajas de Compensación han ajustado los montos de acuerdo con el nuevo Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), que para este año se fijó en $1.750.905.

Subsidios de vivienda que siguen vigentes en 2026 para colombianos

Si usted está planeando adquirir vivienda este año, es vital conocer la oferta actual. Los programas se dividen principalmente según el tipo de vivienda: VIP (Vivienda de Interés Prioritario, hasta 90 SMMLV) y VIS (Vivienda de Interés Social, hasta 150 SMMLV en ciudades principales).

Mi Casa Ya (Programa Nacional)

Para 2026, el programa prioriza a los hogares con Sisbén IV entre los grupos A1 y D21.

Hogares con ingresos de 0 a 2 SMMLV: Pueden recibir hasta 30 SMMLV ($52.527.150).

Hogares con ingresos de 2 a 4 SMMLV: Reciben hasta 20 SMMLV ($35.018.100).

Subsidio de Cajas de Compensación Familiar

Las cajas como Compensar, Colsubsidio y Cafam ofrecen un apoyo fundamental para trabajadores afiliados.

Los montos son similares a Mi Casa Ya, pero con la posibilidad de concurrencia. Esto significa que un hogar puede sumar el subsidio de su caja con el del Gobierno Nacional si sus ingresos no superan los 2 SMMLV, alcanzando hasta 50 SMMLV en ayudas totales.

¿Qué debe hacer para postularse?

El primer paso en este 2026 es tener su clasificación de Sisbén IV al día y contar con una pre-aprobación de crédito hipotecario. Recuerde que los cupos suelen asignarse por orden de llegada y disponibilidad presupuestal, por lo que iniciar el proceso en el primer trimestre del año es fundamental para asegurar el beneficio.