Gustavo Petro anunció bonos de $500.000 para madres cabeza de hogar con Ingreso Solidario

Luego de muchas especulaciones sobre el futuro del Ingreso Solidario, el presidente Gustavo Petro, habló de este beneficio monetario que se entrega a las familias más vulnerables de Colombia como mecanismo de acción para mitigar los índices de pobreza de al menos cuatro millones de familias.

El programa de interés social que fue creado por el expresidente Iván Duque durante la crisis económica que desató la llegada de la pandemia del covid-19 tenía un futuro incierto durante el gobierno de Petro.

Muchas especulaciones se tejieron frente a este tema aunque otros funcionarios de su gabinete aseguraban que era un programa que no se iba a acabar, el presidente le puso fin a los comentarios este viernes 28 de octubre durante su visita a Bosconia en el departamento de Cesar.

Los anuncios de Petro sobre Ingreso Solidario

El programa que acoge la Ley de Inversión Social hasta 2022 será transformado por el Gobierno Nacional, es decir que, con este anuncio se acaban los rumores de eliminación del subsidio económico para las familias más vulnerables del país.

El pronunciamiento no solo confirmó que no se acabará el Ingreso Solidario, sino que también anunció que este se transformará en estos últimos meses del año, aunque no dio detalles de cuáles serían los cambios, es un hecho que el programa continuará.

Las ayudas a madres cabeza de hogar

Al mismo tiempo, este anuncio lo acompañó con el bono de $500.000 pesos que le entregaría a las madres cabeza de hogar del país.

Lo vamos a transformar en esto que queda del año de tal manera que una madre cabeza de familia sola, madre de niños y niñas, en la infancia pueda recibir 500 mil pesos mensuales.

Hasta el momento no hay más información sobre los cambios del Ingreso Solidario ni tampoco cómo será el proceso de postulación para las madres solteras. Sin embargo, se espera que en las próximas semanas haya un pronunciamiento oficial puesto que faltan dos meses para que se acabe el año.

Es importante recordar que actualmente este programa prioriza a los hogares registrados en condición de pobreza extrema en Sisbén IV:

Si el hogar es de una persona, se pagarán $420.000 en el grupo A, y $410.000 en el grupo B.

Si el hogar está conformado por 2 o más personas, se pagará $432.000 en el grupo A, y $420.000 en el grupo B.

Finalmente los que no tienen Sisbén IV, recibirán $400.000.