Dane reveló que el PIB creció un 3.6% durante el tercer trimestre de este 2025

Durante la mañana de este martes 18 de noviembre, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que la economía colombiana mostró un repunte significativo durante el tercer trimestre de 2025.

PIB creció un 3.6% durante el tercer trimestre de este 2025, según el Dane

Esto, luego de alcanzar un crecimiento del 3,6 % en el Producto Interno Bruto (PIB) en comparación con el mismo periodo del año anterior y un incremento del 1,2 % frente al trimestre anterior.

De acuerdo con el informe, varias actividades económicas jugaron un papel determinante en la expansión del PIB.

Entre ellas se destacan la administración pública y defensa; planes de seguridad social; educación; y servicios de salud y atención social, que en conjunto crecieron 8,0 % y aportaron 1,3 puntos porcentuales a la variación total.

También el comercio, la reparación de vehículos, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, sectores que avanzaron 5,6 % y contribuyeron con 1,2 puntos porcentuales.

Y la industria manufacturera, que presentó un crecimiento del 4,1 %, equivalente a 0,5 puntos porcentuales dentro del resultado total.

En los primeros nueve meses de 2025, la economía nacional acumuló un crecimiento del 2,8% respecto al mismo periodo de 2024.

Este desempeño estuvo influenciado por sectores como el comercio, el transporte y alojamiento, con un avance del 5,1% y la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con un alza del 4,1%.

¿A qué se debe el crecimiento del PIB durante el tercer trimestre del 2025?

El DANE mencionó que las cifras del primer y segundo trimestre de 2025 están sujetas a revisión debido a la actualización de indicadores básicos y la incorporación de nuevos datos, una práctica regular en la metodología de Cuentas Nacionales Trimestrales que busca robustecer la medición y evitar quiebres en las series.

La entidad sigue la línea de ajuste concurrente recomendada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el proceso de ajuste estacional.