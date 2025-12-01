En esto quedaría el salario mínimo de 2026 de acuerdo a la última cifra del IPC entregada por Dane

Durante los últimos meses, uno de los temas que se ha movido en el Gobierno Nacional es el incremento del salario mínimo para 2026, una cifra que sería la última en el mandato del presidente Gustavo Petro.

Aunque las negociaciones entre el gobierno y los gremios no han iniciado, desde ya se han previsto posibles cifras para el aumento de este.

Bajo este panorama, las estimaciones se han hecho con los últimos datos entregados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que informó que la inflación anual a octubre de 2025 fue de 5,51 %, un dato que serviría en cuanto al aumento del salario mínimo.

En esto quedaría el salario mínimo tras última estadística del Dane

Con el incremento en la mira, uno de los factores que influiría en gran medida es el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Si se aplicara únicamente el 5,51 % reportado por el Dane, el salario mínimo de 2026 tendría un pequeño aumento.

Según los cálculos, de darse este porcentaje, el incremento solo sería de 78.229 pesos colombianos, es decir, el salario subiría a $1.501.729, sin contar con el auxilio de transporte.

En caso de subir uno o dos más puntos porcentuales, el máximo aumento sería de $108.263, es decir, quedaría en $1.531.763 (sin auxilio de transporte).

¿Salario mínimo en 1.800.000? Esto dice el gobierno nacional

El Ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, salió al paso para aclarar la posición oficial del Gobierno.

Sanguino enfatizó que la fijación del salario mínimo es una responsabilidad exclusiva de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (CPCPSL), compuesta por representantes de las centrales obreras, los gremios empresariales y el Gobierno.

El Ministro del Trabajo dio la fecha clave que marca el inicio formal de la negociación: el 1 de diciembre. En esa fecha, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) debe presentar las cifras consolidadas de la economía, incluyendo: