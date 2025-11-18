DIAN y Fiscalía citan a más de 22.000 morosos por no entregar impuestos recaudados

A través de un comunicado, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Fiscalía General de la Nación anunciaron una nueva jornada conjunta este 18 y 19 de noviembre para impulsar el cierre de procesos penales abiertos contra miles de contribuyentes que recaudaron impuestos, pero no los trasladaron al Estado.

Dian y Fiscalía citan a más de 20.000 personas por no entregar impuestos

Según el documento, son 22.375 personas están involucradas en investigaciones por retener valores correspondientes al IVA, la retención en la fuente y el impuesto al consumo sin realizar la entrega correspondiente al fisco.

De ellas, 6.000 contribuyentes deberán presentarse en sedes de la Fiscalía, mientras que otros 16.375 fueron citados por la DIAN debido a deudas que superan los $1,2 billones.

“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Fiscalía General de la Nación llevarán a cabo este 18 y 19 de noviembre, una nueva jornada para avanzar en la culminación de procesos penales abiertos a 22.375 recaudadores que retuvieron valores por impuestos como IVA, Retención en la Fuente e Impuesto al Consumo y no los trasladaron a la autoridad tributaria”, se lee en el documento.

Carlos Emilio Betancourt Galeano, director general de la DIAN, explicó que esta estrategia busca dar un paso en la resolución de los procesos penales en curso.

Durante las jornadas, los ciudadanos tendrán la oportunidad de pagar la totalidad de las obligaciones, formalizar acuerdos, levantar embargos y ajustar su situación jurídica antes de que los casos avancen a etapas más severas.

“6.000 de estos contribuyentes serán citados en sedes de la Fiscalía General de la Nación en todo el país. De manera paralela, citaremos en nuestras sedes DIAN a 16.375 personas cuya cartera asciende a $1,2 billones”, dijo Betancourt.

Adicionalmente, el director recalcó que la única vía para detener los procesos penales es saldar la deuda tributaria.

De lo contrario, los responsables podrían enfrentar la aplicación del artículo 402 del Código Penal, que contempla penas de prisión entre 48 y 108 meses, además de una multa equivalente al doble de los valores no consignados.

Durante la citación, los morosos podrán acercarse tanto a la DIAN como a la Fiscalía para recibir orientación, efectuar pagos totales o aplicar embargos previos como descuento al valor adeudado.

Dian y Fiscalía brindan oportunidad para que usuarios se pongan al día con impuestos

Las entidades subrayaron que cumplir con estas obligaciones permitirá detener el avance de los procesos penales.

“El pago no es solo una obligación tributaria; representa un acto de respeto hacia aquellos ciudadanos que sí cumplieron. Estos recursos nunca pertenecieron a los morosos: corresponden a impuestos pagados por los contribuyentes, y nuestra responsabilidad es recuperarlos”, añadió Betancourt.

Las instituciones advirtieron que quienes no se presenten o no regularicen su situación enfrentarán embargos, inclusión en el boletín de deudores morosos del Estado y la continuidad de los procesos penales, que avanzarían hacia sus fases judiciales sin posibilidad de freno administrativo.