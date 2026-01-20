CANAL RCN
Economía

Aclaran si habrá pico y placa para carros híbridos en Bogotá: esto se sabe

Hasta la fecha, los carros eléctricos y los híbridos están exentos del pico y placa.

Noticias RCN

enero 20 de 2026
09:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A día de hoy, los vehículos híbridos —tanto los enchufables (PHEV) como los no enchufables (HEV)— continúan exentos de la restricción de Pico y Placa en Bogotá.

No obstante, la administración de Carlos Fernando Galán ha reconocido que la medida está en constante evaluación técnica. El principal argumento para mantenerla es el cumplimiento del Plan de Desarrollo "Bogotá Camina Segura 2024-2027", el cual contempla incentivos para la transición energética.

Pico y Placa para particulares matriculados fuera de Bogotá: Distrito seguirá analizando a los demás vehículos del parque automotor
RELACIONADO

Pico y Placa para particulares matriculados fuera de Bogotá: Distrito seguirá analizando a los demás vehículos del parque automotor

Sectores de movilidad y expertos ambientales han sugerido diferenciar entre los híbridos "reales" y los denominados mild-hybrid o híbridos ligeros. Estos últimos, según críticos, no ofrecen una reducción de emisiones lo suficientemente significativa como para justificar su libre circulación en una ciudad que atraviesa crisis ambientales recurrentes

¿Habrá pico y placa para carros híbridos en Bogotá? Movilidad respondió

Ante las constantes dudas que se han abierto sobre este tema, la Secretaría de Movilidad aclaró que, por el momento no se estudian cambios en la restricción del pico y placa en Bogotá, por lo que, sin importar el tipo de motorización, no vendrían novedades.

“La medida de pico y placa para vehículos híbridos no se está evaluando. En el Plan de Desarrollo: Bogotá Camina segura 2024 - 2027 está la excepción y no se puede modificar”, señaló en charla con la Revista Semana.

¿Qué medidas sí se aplicarán en Bogotá?

Aunque el beneficio general para híbridos sigue en pie, el Distrito ha implementado cambios estructurales que afectan indirectamente a este segmento. A partir de este 2026, la prioridad es el registro local.

  • Los vehículos particulares (incluyendo híbridos en algunos casos de análisis técnico) que no estén matriculados en Bogotá enfrentarán restricciones de circulación dos sábados al mes.
  • Para aquellos que optan por pagar para circular, el costo del permiso para vehículos matriculados fuera de la ciudad ha aumentado un 50% en comparación con los registros locales.
  • El alcalde Galán ha sido enfático: "Queremos que quienes circulan por la ciudad también aporten a su sostenibilidad". Por ello, los híbridos matriculados en Bogotá mantienen un descuento del 40% en el impuesto vehicular por cinco años.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Trabajo

Novedosa estrategia para reducir accidentes industriales en Colombia

Resultados lotería

Super Astro Luna, resultado OFICIAL: número y signo ganador hoy 20 de enero de 2026 en último sorteo

Pensiones

Colombianos pueden adelantar el pago de su pensión: así pueden hacerlo

Otras Noticias

Mercado de Fichajes

Sebastián Villa y los motivos que frenaron su posible llegada al América de Cali

El máximo accionista del cuadro 'escarlata', Tulio Gómez, confirmó en diálogo con Win Sports los acercamientos con el polémico extremo.

Bogotá

Este es el recorrido que habría hecho el profesor Neill Felipe Cubides el día de la desaparición

El docente desapareció en la noche del 15 de enero y su cuerpo fue hallado quemado el 19 de enero.

EPS

El calvario que viven los pacientes por las millonarias deudas de las EPS: radiografía de vidas en riesgo

Venezuela

La millonada que recibió Delcy Rodríguez del primer giro de venta de petróleo venezolano por Estados Unidos

Artistas

Reconocida presentadora reveló en vivo que le detectaron cáncer: este es su estado de salud