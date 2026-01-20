Aclaran si habrá pico y placa para carros híbridos en Bogotá: esto se sabe

A día de hoy, los vehículos híbridos —tanto los enchufables (PHEV) como los no enchufables (HEV)— continúan exentos de la restricción de Pico y Placa en Bogotá.

No obstante, la administración de Carlos Fernando Galán ha reconocido que la medida está en constante evaluación técnica. El principal argumento para mantenerla es el cumplimiento del Plan de Desarrollo "Bogotá Camina Segura 2024-2027", el cual contempla incentivos para la transición energética.

Sectores de movilidad y expertos ambientales han sugerido diferenciar entre los híbridos "reales" y los denominados mild-hybrid o híbridos ligeros. Estos últimos, según críticos, no ofrecen una reducción de emisiones lo suficientemente significativa como para justificar su libre circulación en una ciudad que atraviesa crisis ambientales recurrentes

¿Habrá pico y placa para carros híbridos en Bogotá? Movilidad respondió

Ante las constantes dudas que se han abierto sobre este tema, la Secretaría de Movilidad aclaró que, por el momento no se estudian cambios en la restricción del pico y placa en Bogotá, por lo que, sin importar el tipo de motorización, no vendrían novedades.

“La medida de pico y placa para vehículos híbridos no se está evaluando. En el Plan de Desarrollo: Bogotá Camina segura 2024 - 2027 está la excepción y no se puede modificar”, señaló en charla con la Revista Semana.

¿Qué medidas sí se aplicarán en Bogotá?

Aunque el beneficio general para híbridos sigue en pie, el Distrito ha implementado cambios estructurales que afectan indirectamente a este segmento. A partir de este 2026, la prioridad es el registro local.