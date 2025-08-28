CANAL RCN
Piloto de avión en Colombia reveló cuánto ganan: así varía el salario según aerolínea

Un piloto colombiano reveló el sorpresivo monto que gana por vuelo y cómo cambian los salarios entre aerolíneas regionales, nacionales e internacionales.

Piloto de Avión y cuanto gana en Colombia
Noticias RCN

agosto 28 de 2025
07:34 a. m.
El capitán David Caro, piloto comercial con más de 16 años de experiencia en la industria aeronáutica colombiana, sorprendió a muchos al compartir en su cuenta de TikTok detalles sobre lo que realmente gana un aviador en el país. Un ejercicio soñado para miles de jóvenes, pero alcanzado por pocos.

En sus palabras, más allá del dinero, lo más valioso de esta profesión es la vivencia misma: “Nada se compara con las experiencias”, dijo Caro.

¿Cuánto gana un piloto por hora de vuelo?

El capitán explicó que los ingresos de un piloto en Colombia dependen de la aerolínea, el tipo de aeronave y la modalidad de pago.

En el caso de la remuneración por horas de vuelo, un copiloto puede ganar en promedio $100.000 pesos por cada hora volada, mientras que un capitán puede llegar a los $300.000 pesos por hora.

Esta modalidad suele estar presente en aerolíneas que ajustan el pago según la operación efectiva, lo que implica que un mayor número de vuelos representa mejores ingresos para el piloto.

Sueldo básico: aerolínea regional vs. internacional

Caro también reveló que en otras aerolíneas los pilotos reciben un salario mensual fijo, el cual cambia dependiendo del alcance de la empresa.

En una compañía regional, un aviador puede recibir entre 6 y 6,5 millones de pesos al mes. En contraste, en una aerolínea nacional o internacional los salarios son significativamente más altos: entre 9 y 10 millones de pesos mensuales.

El capitán subrayó que, aunque existe la percepción de que los pilotos siempre reciben sueldos millonarios, la realidad depende de múltiples factores. Aun así, coincidió en que la aviación es una profesión que ofrece no solo estabilidad económica, sino también experiencias únicas y un estilo de vida difícil de comparar.

