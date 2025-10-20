Icónica pizzería a nivel mundial anunció sorpresiva quiebra y cerrará 68 de sus sedes, ¿Qué pasará en Colombia?

La icónica cadena de pizzerías Pizza Hut se enfrenta a un duro revés. DC London Pie Limited, la empresa franquiciada encargada de operar una parte significativa de los restaurantes de la marca en suelo inglés, se ha declarado en quiebra (administración concursal), desencadenando el cierre inmediato de 68 restaurantes y 11 centros de reparto (delivery). Esta drástica decisión impacta directamente a 1.210 trabajadores, quienes perderán sus empleos.

La noticia, anunciada este lunes 20 de octubre de 2025, pone de relieve las crecientes dificultades que atraviesa el sector de la restauración, especialmente el segmento de comida casual (dine-in) con servicio de mesa, afectado por la subida de los costos operativos y la cautela en el gasto por parte de los consumidores.

El colapso financiero de Pizza Hut en Reino Unido se originó a comienzos de 2025, cuando su anterior controlante, Heart with Smart Limited, quebró y acumuló una deuda de casi 40 millones de libras.

El mercado de la pizza en el Reino Unido, además, es altamente competitivo, con rivales como Domino's Pizza y otras cadenas menores ofreciendo alternativas agresivas en precios y conveniencia. Este colapso se suma a un historial reciente de dificultades para Pizza Hut en el Reino Unido.

A principios de año, Directional Capital había adquirido 139 restaurantes de la cadena tras la quiebra de su anterior operador, Heart with Smart Limited, en un intento de reestructuración que, lamentablemente, ha fracasado en el caso de DC London Pie.

El impacto que habrá en Colombia y otros países latinoamericanos con cierre de Pizza Hut

Ante la preocupación generada por la noticia a nivel global, fuentes de la compañía han aclarado que la quiebra y los cierres en el Reino Unido no afectan de forma directa a las operaciones de Pizza Hut en Colombia u otros países de América Latina.

Aunque la marca global pertenece a Yum! Brands, la gestión de las franquicias es independiente en cada mercado. En países como Colombia, las operaciones son gestionadas por socios franquiciados que no están ligados a los problemas financieros de DC London Pie Limited.

Los servicios de delivery en el Reino Unido tampoco se verán afectados por el colapso de la parte de restaurantes con servicio de mesa.

“La continuidad operativa en las ubicaciones adquiridas y apoyar a los colegas durante la transición”. Burquier añadió que la adquisición parcial busca “salvaguardar la experiencia de los clientes y proteger los empleos siempre que sea posible”, cerró diciendo el portavoz de la compañía.