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Reconocido restaurante argentino abrió nueva sede en Bogotá: esta es la ubicación

Reconocido restaurante argentino abrió una nueva sede en Bogotá, cerca de la Zona T. Conozca dónde queda y qué ofrece este nuevo establecimiento.

Reconocido restaurante argentino abrió nueva sede en Bogotá: esta es la ubicación
Foto: suministrada

Noticias RCN

septiembre 19 de 2026
02:58 p. m.
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La oferta gastronómica de Bogotá continúa creciendo, especialmente en sectores que concentran restaurantes, hoteles, comercio y vida nocturna.

Una de las novedades está en la Calle 85, donde abrió una nueva sede de La Cabrera, restaurante especializado en parrilla argentina que ya tenía presencia en otros puntos de Colombia.

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La apertura se da en una zona con alta presencia de visitantes nacionales y extranjeros y que hace parte de uno de los principales corredores gastronómicos y turísticos del norte de la capital.

Restaurante argentino abrió nueva sede en la Calle 85 de Bogotá

La nueva sede de La Cabrera está ubicada en la carrera 13 #85-65, cerca de la Zona T. Con este punto, el restaurante completa tres establecimientos en Colombia.

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En Bogotá también cuenta con una sede en la Zona G, ubicada en la calle 69A #5-19, mientras que en Cartagena está presente en el Centro Histórico, en la calle 31 #3-105.

La propuesta mantiene como eje la parrilla argentina, con diferentes cortes de carne y acompañamientos. También aplica la metodología denominada M.A.S., “Menú, Ambiente y Servicio”, desarrollada por el chef Gastón Riveira.

Gastronomía gana espacio entre los turistas que visitan Bogotá

La elección de la Calle 85 coincide con el movimiento turístico que registra este sector. De acuerdo con cifras divulgadas con base en información del Instituto Distrital de Turismo, durante 2025 la Zona T fue visitada por el 43,8% de los turistas internacionales que llegaron a Bogotá.

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La gastronomía también ocupa un lugar importante dentro de las actividades realizadas por los viajeros. Datos del Observatorio de Turismo de Bogotá indican que el 69,5 % de los visitantes internacionales destacó la oferta gastronómica entre las mejores experiencias durante su estadía.

La llegada de un nuevo establecimiento se suma así a la amplia oferta de restaurantes que rodea la Calle 85, la Zona T y sectores cercanos, áreas que reúnen opciones de gastronomía, compras, hoteles y entretenimiento.

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