Conocida aerolínea de 'bajo costo' anunció sorpresiva quiebra: dejó pasajeros afectados y 400 empleados despedidos

La aerolínea de bajo coste islandesa Fly PLAY hf. (conocida como PLAY Airlines) anunció de manera sorpresiva e inmediata el cese de todas sus operaciones y la cancelación de todos sus vuelos programados. La decisión, que se hizo pública el pasado lunes 29 de septiembre de 2025, se tomó tras meses de prolongadas dificultades financieras, una baja en la venta de billetes y el fracaso de una reestructuración estratégica que buscaba salvar a la joven compañía.

El inesperdo anuncio ha desencadenado una crisis para miles de pasajeros que se quedaron sin sus vuelos, muchos de ellos varados en diversos destinos de Europa y Norteamérica.

La aerolínea, que operaba con una flota de 10 aviones Airbus A320 y A321neo, servía más de 30 destinos, siendo un actor relevante en el mercado de vuelos "low cost" transatlánticos, utilizando a Islandia como punto de conexión entre los dos continentes.

En un comunicado oficial, la junta directiva de Fly PLAY hf. lamentó profundamente la situación y explicó que la decisión se tomó tras agotar "todas las alternativas posibles". La principal causa de la quiebra se atribuye a un rendimiento financiero que estuvo por debajo de las expectativas durante un largo periodo, sumado a una caída en la venta de billetes en las últimas semanas y meses.

Pasajeros afectados y empleados despedidos tras quiebra

El cese de operaciones ha tenido un impacto inmediato y severo. Se estima que miles de viajeros se han visto afectados, muchos de los cuales se enteraron de la cancelación de sus vuelos al llegar al aeropuerto o a través de noticias, sin recibir una comunicación directa y oportuna de la compañía.

Numerosos pasajeros, entre ellos, colombianos, han reportado la pérdida de sus vuelos de regreso y el tener que pagar tarifas considerablemente más altas (las llamadas "tarifas de rescate" o vuelos de última hora) para poder volver a casa.

Además del desorden para los viajeros, la quiebra deja sin empleo a aproximadamente 400 trabajadores de la aerolínea. El cese también genera un efecto dominó negativo sobre proveedores, aeropuertos y socios comerciales que tenían vínculos con la aerolínea.

“Teníamos un viaje planeado con varios amigos desde hace casi un año”, contó una pasajera colombiana en charla con el medio Red+.

“Nos dejaron a la deriva porque su respuesta ha sido que resolvamos por nuestra cuenta”, agregó al medio en mención.

¿Habrá reembolsos por parte de la aerolínea?

La aerolínea, en su comunicado, dirigió a los pasajeros hacia los procedimientos a seguir para reclamar. A aquellos que compraron billetes con tarjeta de crédito, les recomendó contactar directamente a su entidad emisora para gestionar un posible reembolso.

Los clientes que reservaron como parte de un paquete turístico (vuelo más alojamiento o servicios) a través de agencias en el Espacio Económico Europeo (EEA) deben contactar a su agencia de viajes.

La caída de PLAY Airlines representa un nuevo fracaso para el modelo de aerolíneas "low cost" transatlánticas basadas en Islandia, y un recordatorio de los desafíos inherentes a la alta volatilidad y la intensa competencia en el sector aéreo global.