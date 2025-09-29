CANAL RCN
Economía

Aerolínea colombiana lanzó promociones en vuelos nacionales e internacionales por menos de $90.000

Wingo lanzó su promoción “Wingo Sale” con vuelos nacionales desde $89.999 y rutas internacionales desde USD 105. La oferta estará disponible hasta el 30 de septiembre para viajar entre octubre y diciembre de 2025.

Wingo lanzó promociones en vuelos nacionales e internacionales por menos de $90.000
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
03:35 p. m.
Con el fin de incentivar los viajes familiares y de amigos en la temporada de fin de año, Wingo anunció su nueva campaña promocional “Wingo Sale”, que estará vigente entre el 25 y el 30 de septiembre.

La aerolínea ofrece tarifas desde $89.999 por trayecto en destinos nacionales y USD 105 en vuelos internacionales, con impuestos incluidos.

Tarifas nacionales desde $89.999 por trayecto

En el mercado doméstico, los pasajeros podrán encontrar tiquetes promocionales en rutas desde Bogotá hacia Cali y Medellín desde $89.999. También se incluyen trayectos hacia destinos de playa como San Andrés, desde Barranquilla y Cartagena, a partir de $99.000.

Además, hay vuelos desde Medellín hacia Santa Marta, Cartagena y Barranquilla desde $100.100, lo que representa una oportunidad para quienes buscan escapadas cortas sin gastar de más. Estas tarifas ya incluyen impuestos y están sujetas a disponibilidad de sillas en cada ruta.

Promociones internacionales desde USD 105

Para quienes prefieren salir del país, la aerolínea también ofrece opciones hacia destinos internacionales.

En esta edición de “Wingo Sale” se encuentran tiquetes desde Bogotá y Medellín hacia Curazao y Panamá, con precios desde USD 105 por trayecto. Al igual que en los vuelos nacionales, los precios promocionales incluyen tasas e impuestos.

La vigencia de estos tiquetes aplica para viajar entre octubre y diciembre de 2025, exceptuando fechas festivas, temporadas altas o de alta demanda. Según informó la compañía, en cada ruta se habilitaron entre 30 y 200 sillas que podrán adquirirse exclusivamente a través de wingo.com.

Una oportunidad para planear viajes de fin de año

“Con Wingo Sale buscamos que más personas puedan reencontrarse y disfrutar de la temporada decembrina sin que el precio del tiquete sea un obstáculo”, destacó la aerolínea.

La compañía recordó que los interesados deben consultar términos, condiciones y disponibilidad en su página oficial.

De esta manera, Wingo se posiciona nuevamente como una de las aerolíneas con mayor variedad de promociones en el mercado colombiano, facilitando tanto los viajes nacionales como las escapadas internacionales a bajo costo.

