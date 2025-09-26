Aerolínea tendrá que pagar 11 millones de dólares en indemnización a pasajero que sufrió un derrame en uno de sus vuelos

Tras seis días de juicio, un tribunal federal de California ordenó que la aerolínea estadounidense American Airlines pagará una indemnización de 9.6 millones de dólares, más intereses, que pueden alcanzar los dos millones, al chef Jesús Plasencia tras ser hallada culpable, por el jurado, de incumplir el Convenio de Montreal, que establece una serie de responsabilidades para compañías aéreas en vuelos internacionales.

Plasencia y su familia colocaron la denuncia en su contra en 2023, por presunta negligencia, luego de que la aerolínea ignorara los síntomas que el chef presentó en la puerta de embarque del vuelo AA68 que, en 2021, cubría la ruta entre Miami y Madrid.

Antes de abordar, el hombre que, para entonces, tenía 67 años, presentó problemas del habla y perdió de manera momentánea su control motriz.

Los síntomas parecían advertir a la tripulación sobre un posible derrame cerebral, pero no se activó ningún protocolo y al poner el caso en conocimiento del piloto, hizo una broma y permitió el despegue.

Durante el vuelo, Plasencia tuvo un segundo derrame:

Al desestimar el desembarque de Plasencia y su esposa, el chef tuvo que esperar durante ocho horas para recibir atención médica.

Y su situación de salud empeoró en el aire, donde sufrió un segundo derrame que obligó a la tripulación a dejarlo al cuidado de otros pasajeros, aunque no advirtieron en ningún momento al piloto.

Su familia insiste en que, si hubiera recibido atención médica oportuna, las secuelas del derrame habrían sido menores y no dependería “enteramente de cuidados diarios, significativos, las 24 horas del día, en el hogar y de una rehabilitación intensiva”, como se expone en la demanda.

American Airlines podría apelar la decisión:

En declaraciones entregadas a Los Ángeles Times, la aerolínea señaló: “La seguridad y el bienestar de nuestros pasajeros es nuestra máxima prioridad”. Sin embargo y, si bien dijeron respetar la decisión del jurado, advirtieron que discrepan y se encuentran “evaluando los pasos a seguir”.

Respuesta que generó un nuevo pronunciamiento del abogado del demandante, Darren Nicholson, que insiste en que “es impactante que American Airlines haya respondido tan mal a una emergencia médica como esta”.