CANAL RCN
Internacional

Aerolínea tendrá que pagar 11 millones de dólares en indemnización a pasajero que sufrió un derrame en uno de sus vuelos

Al informar al piloto sobre la situación en la puerta de embarque, realizó una broma y autorizó el despegue.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 26 de 2025
06:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras seis días de juicio, un tribunal federal de California ordenó que la aerolínea estadounidense American Airlines pagará una indemnización de 9.6 millones de dólares, más intereses, que pueden alcanzar los dos millones, al chef Jesús Plasencia tras ser hallada culpable, por el jurado, de incumplir el Convenio de Montreal, que establece una serie de responsabilidades para compañías aéreas en vuelos internacionales.

Plasencia y su familia colocaron la denuncia en su contra en 2023, por presunta negligencia, luego de que la aerolínea ignorara los síntomas que el chef presentó en la puerta de embarque del vuelo AA68 que, en 2021, cubría la ruta entre Miami y Madrid.

Menor de 13 años viajó como polizón en el tren de aterrizaje de un avión “por curiosidad”
RELACIONADO

Menor de 13 años viajó como polizón en el tren de aterrizaje de un avión “por curiosidad”

Antes de abordar, el hombre que, para entonces, tenía 67 años, presentó problemas del habla y perdió de manera momentánea su control motriz.

Los síntomas parecían advertir a la tripulación sobre un posible derrame cerebral, pero no se activó ningún protocolo y al poner el caso en conocimiento del piloto, hizo una broma y permitió el despegue.

Durante el vuelo, Plasencia tuvo un segundo derrame:

Al desestimar el desembarque de Plasencia y su esposa, el chef tuvo que esperar durante ocho horas para recibir atención médica.

Y su situación de salud empeoró en el aire, donde sufrió un segundo derrame que obligó a la tripulación a dejarlo al cuidado de otros pasajeros, aunque no advirtieron en ningún momento al piloto.

Vuelo más largo del mundo saldrá de Latinoamérica y durará casi 30 horas
RELACIONADO

Vuelo más largo del mundo saldrá de Latinoamérica y durará casi 30 horas

Su familia insiste en que, si hubiera recibido atención médica oportuna, las secuelas del derrame habrían sido menores y no dependería “enteramente de cuidados diarios, significativos, las 24 horas del día, en el hogar y de una rehabilitación intensiva”, como se expone en la demanda.

American Airlines podría apelar la decisión:

En declaraciones entregadas a Los Ángeles Times, la aerolínea señaló: “La seguridad y el bienestar de nuestros pasajeros es nuestra máxima prioridad”. Sin embargo y, si bien dijeron respetar la decisión del jurado, advirtieron que discrepan y se encuentran “evaluando los pasos a seguir”.

Respuesta que generó un nuevo pronunciamiento del abogado del demandante, Darren Nicholson, que insiste en que “es impactante que American Airlines haya respondido tan mal a una emergencia médica como esta”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Unión Europea

Viajar a Europa no será igual desde octubre: turistas tendrán nuevo sistema de control de ingreso

Artistas

Revelan un detalle escabroso acerca de la vivienda que estaría relacionada con el crimen de B-King y Regio Clown

Argentina

Revelan nuevos detalles del triple feminicidio transmitido por redes sociales

Otras Noticias

Atlético Nacional

Este será el árbitro para el clásico Nacional vs. Millonarios este sábado

Este sábado Atlético Nacional recibirá a Millonarios en una nueva edición del superclásico colombiano. Este será el equipo arbitral.

Artistas

Desgarrador: hermana de B-King abrió su corazón tras la muerte y reveló quién reconoció el cuerpo en México

La hermana de B-King le concedió una entrevista al programa 'Siéntese quien pueda' y habló de detalles que no había mencionado.

EPS

Hospital San José y Nueva EPS anuncian importante acuerdo que beneficiará a sus afiliados

Aida Victoria Merlano

¿Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada terminaron? ¡Rompieron el silencio y hay comunicado oficial!

Finanzas personales

Trabajadores en Colombia tendrían importante aumento en su sueldo a partir de esta fecha: tome nota