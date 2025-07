Por qué algunas personas nunca saludan en el trabajo, según la psicología

En cualquier oficina, un simple "buenos días" puede definir el tono de la jornada. Sin embargo, muchos se encuentran con colegas que, a pesar de compartir el mismo espacio a diario, optan por el silencio.

Esta conducta, a menudo desconcertante, tiene profundas raíces en la psicología, y en algunos casos, se entrelaza con la percepción de superioridad o un ego inflado. No siempre es un mero despiste; a veces, la falta de saludo es una manifestación sutil de dinámicas de poder o autopercepción.

Uno de los ángulos menos explorados, pero significativo, es el sesgo de auto-realce, donde los individuos tienden a verse a sí mismos de manera más positiva de lo que la realidad o los demás los perciben.

Cuando este sesgo se inclina hacia la arrogancia o un sentido de superioridad, puede manifestarse en la omisión de saludos. Si alguien se considera "demasiado importante" o cree que los demás deberían iniciar el contacto por su estatus, es probable que no salude.

Un estudio de 2017 publicado en Personality and Social Psychology Bulletin explora cómo las percepciones de estatus y poder pueden influir en el comportamiento no verbal y la interacción social.

Las personas en posiciones de poder percibido (o auto-percibido) a menudo reducen sus señales de afiliación, lo que incluye los saludos.

El ego de las personas que no saludan en el trabajo

Un ego desmedido puede llevar a una falta de empatía o a una desvalorización implícita de los demás.

Si alguien cree que no necesita establecer conexión con "inferiores" o que su tiempo es demasiado valioso para un intercambio social básico, el saludo se vuelve innecesario.

Esta actitud no solo impacta la relación con el colega no saludado, sino que también erosiona el clima organizacional. Un ambiente donde algunos miembros se perciben como superiores y evitan interacciones básicas puede generar un clima de tensión, desconfianza y baja moral entre el resto del equipo.

Investigaciones en el Journal of Applied Psychology han documentado cómo el narcisismo y el ego en el liderazgo, por ejemplo, pueden deteriorar la cohesión del equipo y el bienestar general de los empleados.

La ausencia del saludo en algunas personas en el trabajo

A veces, la ausencia de saludo no es solo por arrogancia, sino por una necesidad de afirmar dominio o control.

Al no saludar, la persona puede estar enviando un mensaje no verbal de "no te reconozco" o "no estoy interesado en tu presencia". Esto es una forma pasiva de establecer una jerarquía o de distanciarse emocionalmente.

Además, las personas con un ego muy centrado en sí mismas pueden estar más preocupadas por su propia imagen y objetivos que por las sutilezas de la interacción social diaria.

En estos casos, el saludo no se ve como una cortesía, sino como una interrupción o una distracción. En última instancia, entender por qué algunas personas nunca saludan en el trabajo requiere una mirada profunda a la psicología individual y a cómo el ego y la percepción de estatus pueden modelar el comportamiento social.