Banco de la República subió la tasa de interés a 12,25%: estas son las razones

El Banco de la República volvió a subir su tasa de interés de política monetaria. La Junta Directiva decidió llevarla de 12% a 12,25%, un incremento de 25 puntos básicos.

La decisión no fue respaldada de manera unánime en cuanto al tamaño del aumento. Cuatro miembros de la Junta votaron por elevar la tasa en 25 puntos básicos, dos consideraron que debía mantenerse sin cambios y uno se inclinó por un incremento mayor, de 50 puntos básicos.

Recordemos que, la tasa de interés del Banco de la República es una de las principales herramientas que tiene la autoridad monetaria para intentar controlar la inflación. Cuando aumenta, el costo del dinero tiende a subir, lo que puede moderar el consumo y el crédito y, con ello, contribuir a reducir las presiones sobre los precios.

¿Por qué subió la tasa de interés?

Uno de los principales factores que pesó en la decisión fue el comportamiento reciente de la inflación.

En agosto, la inflación anual volvió a aumentar y llegó a 6,2%. De acuerdo con el Banco de la República, las mayores presiones provinieron de los alimentos y de los precios regulados, cuyas variaciones anuales se ubicaron en 6,1% y 6,8%, respectivamente.

También aumentó la inflación de los servicios, que alcanzó el 7,2% anual.

Otro indicador que preocupa a la Junta es la inflación básica, que excluye alimentos y productos regulados para identificar de manera más clara las presiones persistentes sobre los precios. Esta medida llegó a 6,1%, su nivel más alto durante el último año.

A esto se suma el riesgo asociado al fenómeno de El Niño, que podría generar nuevas presiones sobre los precios de algunos alimentos y productos regulados.

Banrep analizó las expectativas de inflación de los analistas

El Banco de la República también tuvo en cuenta lo que esperan los analistas sobre el comportamiento futuro de los precios.

Según la encuesta de septiembre, las expectativas de inflación para el cierre de 2026 aumentaron nuevamente y llegaron a 6,8%.

Para un horizonte de dos años, en cambio, las expectativas se redujeron a 4%. Sin embargo, las expectativas que se desprenden del mercado de deuda pública continúan ubicándose considerablemente por encima de la meta de inflación del Banco de la República.

Esto es relevante porque las expectativas pueden influir en decisiones de empresas y hogares, como ajustes de precios, salarios, contratos y consumo.

¿Qué significa una tasa de 12,25%?

La tasa de política monetaria no es directamente la tasa que paga una persona por un crédito, pero sí influye en las condiciones generales de financiación de la economía.

Cuando el Banco de la República eleva su tasa, el costo de obtener dinero puede aumentar para bancos, empresas y hogares. Esto puede terminar reflejándose en diferentes tipos de créditos, dependiendo de las condiciones de cada producto financiero.

La intención es que el mayor costo del crédito ayude a moderar el gasto y reduzca las presiones sobre los precios.

Por eso, una tasa más alta puede significar un escenario de financiación más costoso para quienes necesitan endeudarse, al tiempo que busca contribuir a que la inflación vuelva a descender.