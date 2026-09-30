Imagem Films llega a Colombia con una oferta independiente de cine

El mercado cinematográfico colombiano tendrá un nuevo actor en su escenario de distribución. Imagem Films, distribuidora independiente de origen brasileño con más de tres décadas de trayectoria, anunció oficialmente su llegada al país como parte de un proceso de expansión que ya la ha llevado a otros mercados de Latinoamérica.

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La compañía realizará esta semana en Bogotá un encuentro con representantes de algunas de las principales empresas exhibidoras de Colombia. El objetivo será presentar su portafolio de contenidos, próximos estrenos y la estrategia con la que inicia su relación con la industria cinematográfica nacional.

En el encuentro participarán representantes de Cine Colombia, Royal Films, Cinemark, Procinal, Cinépolis, Cineprox y Cineland, entre otros actores del sector.

El espacio permitirá establecer un primer diálogo entre la distribuidora y las compañías encargadas de la exhibición sobre los títulos que llegarán al mercado colombiano y las posibilidades que puede generar una oferta de contenidos más diversa.

Un mercado cinematográfico de cerca de 50 millones de espectadores

La llegada de Imagem Films se produce en un momento en el que las salas de cine colombianas continúan buscando fortalecer sus audiencias.

De acuerdo con el informe Cine en Cifras de Proimágenes Colombia, durante 2025 aproximadamente 49,55 millones de personas asistieron a salas de cine en el país.

Aunque la cifra refleja la vigencia de la experiencia cinematográfica, también muestra una diferencia frente a los niveles registrados antes de las transformaciones que experimentó el sector en los años posteriores a 2019.

Ese año, Colombia había superado los 73 millones de espectadores.

Imagem Films lleva más de tres décadas en la distribución

El catálogo de la compañía reúne producciones internacionales de diferentes características. Su propuesta combina películas comerciales con cine de autor, títulos reconocidos en festivales y producciones de distintos géneros.

Entre ellos se encuentran acción, terror, animación, aventura y contenido familiar, una variedad que hace parte de la oferta que la compañía busca presentar a los actores de la exhibición colombiana.

La llegada al país representa, de esta manera, un nuevo capítulo dentro de su expansión latinoamericana y abre un espacio de relación con una industria que mantiene una amplia red de salas y un público cercano a los 50 millones de espectadores anuales.