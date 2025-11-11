CANAL RCN
Economía

¿Por qué los calendarios de adviento de belleza se volvieron el regalo más deseado en Colombia?

Los calendarios de adviento de maquillaje combinan ritual, sorpresa y marketing emocional para conquistar a una generación que busca experiencias.

Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
03:21 p. m.
Lo que antes era una tradición infantil para contar los días antes de Navidad con chocolates o dulces, hoy se ha transformado en uno de los rituales más codiciados del universo de la belleza.

Los calendarios de adviento de maquillaje y cuidado personal están marcando tendencia en Colombia, impulsados por la búsqueda de experiencias sensoriales, productos exclusivos y la estética ‘instagrameable’ que define el consumo actual.

El auge de esta tendencia no es casual; detrás de cada caja se combina estrategia, deseo y una narrativa que convierte el simple acto de abrir un empaque en una experiencia emocional y compartible.

¿Qué son los calendarios de adviento y por qué “vuelan” en Colombia?

Además del contenido, los calendarios de adviento se destacan por su diseño sostenible y su potencial visual.

La tendencia apunta hacia cajas elaboradas con materiales reciclables, presentaciones artísticas que invitan a ser fotografiadas y, cada vez más, experiencias digitales integradas, como códigos QR que revelan consejos de belleza o videos interactivos con realidad aumentada.

En redes sociales, la fiebre crece al ritmo de los videos de unboxing, reseñas diarias y comparaciones entre marcas.

Influencers de belleza y creadoras de contenido han convertido la apertura de estos calendarios en un espectáculo anticipado que potencia el deseo y la compra impulsiva. Camilo Zuluaga, CEO de Krika Cosmetics, que lanza su primer calendario de adviento explicó:

El comportamiento de búsqueda ha cambiado: en noviembre ya se nota un aumento significativo en las consultas y reservas (…) Cada año se agotan más rápido, lo que demuestra que el público colombiano se está apropiando de esta tradición con entusiasmo propio.

Lo que se sabe del calendario de adviento de Krika

Marcas internacionales como Sephora, Dior, Chanel o Lancôme consolidaron este fenómeno global, pero en Colombia empieza a cobrar fuerza gracias a empresas locales que ven en estos productos una oportunidad para conectar con su público y potenciar las ventas de fin de año.

Para este 2025, Krika presentó una edición limitada de 300 unidades que incluye 17 productos de distintas categorías. Según Zuluaga, la propuesta busca “honrar el poder personal y la energía con la que cada mujer cierra el año”, apostando por un mensaje de bienestar y celebración de la belleza diversa.

Los calendarios de adviento de belleza son ediciones especiales que reúnen productos de maquillaje, skincare y cuidado capilar en formato sorpresa. Cada día previo a la Navidad revela un nuevo artículo, lo que transforma la rutina de autocuidado en una experiencia lúdica y memorable.

En tiempos donde las personas buscan comprar con propósito, los calendarios de adviento ofrecen valor simbólico. Cada cajita es una promesa de bienestar, una pausa para reconectar con el placer del autocuidado y una forma de celebrar la espera de la Navidad con gratitud.

