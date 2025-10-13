CANAL RCN
Video: Capturan a cuatro hombres por millonario hurto de productos de belleza en Bogotá

Los hombres fueron capturados sobre el puente de la Avenida Boyacá con Avenida Villavicencio, en la localidad de Tunjuelito.

octubre 13 de 2025
01:43 p. m.
Cuatro hombres entre los 27 y 29 años de edad fueron capturados por el delito de hurto en el barrio Nuevo Muzu, en la localidad de Tunjuelito.

El hecho ocurrió cuando un ciudadano transportaba productos cosméticos para ser entregados en distintos establecimientos comerciales. En un momento de descuido, los presuntos delincuentes sustrajeron las cajas y huyeron en otro vehículo.

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, la víctima llamó a la línea de emergencia 123 para denunciar lo ocurrido. Con el apoyo de las cámaras de seguridad, los uniformados lograron la captura de los sospechosos sobre el puente de la Avenida Boyacá con Avenida Villavicencio.

Así fue la captura de los cuatro hombres señalados del hurto

El video de una cámara de seguridad captó el momento en el que la Policía realiza la inspección del vehículo en esta vía principal de la localidad e inmediatamente captura a los cuatro implicados en el robo de la mercancía. Posteriormente, los capturados bajan del automóvil y suben a la camioneta de la Policía.

Autoridades recuperaron la mercancía hurtada

“Se logra la recuperación de la mercancía avaluada en más de 16 millones de pesos y la incautación de un vehículo en el cual estaban cometiendo el hecho”, indicó el mayor Marlon Parada, comandante de la Estación de Policía Tunjuelito (E).

Durante el procedimiento se recuperaron 10 cajas con productos avaluados en aproximadamente 16 millones de pesos y uno de los detenidos presenta antecedentes por hurto calificado y agravado.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que, en lo corrido del año 2025, ha realizado más de 28 mil capturas y ha recuperado mercancía en más de 7 mil casos. La institución reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana e invitó a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea 123.

