¿Qué pasa si se duerme con maquillaje? esto es lo que debe saber

Muchas mujeres encuentran difícil desmaquillarse antes de dormir, ya sea por cansancio o falta de tiempo. Sin embargo, omitir este paso puede afectar seriamente la salud y el aspecto natural de la piel.

¿Cuáles son los riesgos de dormir maquillada?

La dermatóloga Anna Puigdollers señala que uno de los errores más comunes —y dañinos— en el cuidado facial es acostarse sin retirar correctamente el maquillaje.

“Dormir con maquillaje o con restos de protector solar obstruye los poros, puede irritar la piel y favorecer la oxidación celular, un proceso que acelera el envejecimiento cutáneo”, destaca.

El maquillaje actúa como una barrera sobre la piel durante el día, protegiéndola de contaminantes y agresiones externas, pero si no se retira, se convierte en un obstáculo para que la piel respire y se regenere durante la noche. Los restos de productos cosméticos pueden acumularse junto con la grasa natural, sudor y polvo, provocando inflamación y aumentando el riesgo de brotes de acné y aparición de puntos negros.

Además, la obstrucción de los poros y la acumulación de residuos pueden generar irritaciones, enrojecimiento y sensación de tirantez.

Con el tiempo, este hábito también contribuye a la pérdida de luminosidad, opacidad de la piel y el desarrollo de líneas finas prematuras. Incluso los ojos pueden verse afectados: el maquillaje en párpados y pestañas puede causar irritación, sequedad o infecciones si se deja durante la noche.

Recomendaciones para desmaquillarse correctamente por la noche

Aunque estés cansada, lo ideal es dedicar unos minutos a desmaquillarte y limpiar el rostro con un jabón o limpiador adecuado para tu tipo de piel.

Este hábito no solo mantiene la piel limpia, sino que también contribuye a un aspecto saludable y a un envejecimiento más lento.