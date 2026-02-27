CANAL RCN
Economía

Reconocido centro comercial en Bogotá anunció nuevo servicio gratis para sus clientes

El centro comercial dio a conocer este novedoso servicio que beneficiará a miles de usuarios.

Centro comercial
FOTO: Freepik

Noticias RCN

febrero 27 de 2026
06:58 a. m.
El crecimiento del sector automotriz en su gama de carros eléctricos, ha llevado a varios puntos de las ciudades a innovar sus instalaciones para estos. El centro comercial Portal de la 80 anunció oficialmente la puesta en funcionamiento de su nueva electrolinera.

Ubicada estratégicamente en el sótano 1 de sus instalaciones, esta infraestructura busca responder a la creciente demanda de usuarios de vehículos eléctricos (VE) en el noroccidente de Bogotá.

El lanzamiento de este punto de carga no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia integral del centro comercial para modernizar sus servicios y reducir la huella de carbono de sus visitantes.

Con la entrada en vigencia de normativas ambientales más estrictas y el auge de la movilidad limpia en Colombia, los centros comerciales se han convertido en actores clave para facilitar la transición energética.

Detalles de este novedoso servicios en este centro comercial

La nueva electrolinera cuenta con tecnología de punta diseñada para ofrecer seguridad y eficiencia. Al estar situada en el sótano 1, los usuarios pueden acceder de manera sencilla mientras realizan sus compras, asisten a salas de cine o disfrutan de la oferta gastronómica del lugar.

  • Compatibilidad: Los cargadores están diseñados para ser compatibles con la mayoría de las marcas de vehículos eléctricos e híbridos enchufables disponibles en el mercado nacional.
  • Capacidad: Se han habilitado celdas de parqueo exclusivas y señalizadas, garantizando que el espacio esté disponible únicamente para quienes requieran el suministro de energía.
  • Seguridad: El área cuenta con monitoreo permanente y sistemas de protección contra sobrecargas, asegurando la integridad de las baterías de los vehículos.
La ubicación del Portal de la 80 es fundamental. Al encontrarse cerca de una de las arterias viales más importantes de la ciudad y ser un punto de conexión con municipios aledaños como Cota, Funza y Mosquera, la electrolinera se convierte en un punto de recarga crítico para quienes transitan hacia o desde la sabana de Bogotá.

Hasta hace poco, la infraestructura de carga en esta zona de la ciudad era limitada, obligando a los propietarios de VE a desplazarse hacia el norte o el centro para encontrar estaciones de carga rápida o semirrápida. Con esta apertura, se alivia la "ansiedad de rango" (el temor a quedarse sin batería) de cientos de conductores que frecuentan la zona.

