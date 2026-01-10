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Dólar arranca mes con fuerte movimiento: así abrió este jueves, 1 de octubre

El dólar comenzó octubre a la baja en Colombia y abrió por debajo de los $3.300. Así quedó el precio frente a la TRM de este jueves.

Dólar arranca mes con fuerte movimiento: así abrió este jueves, 1 de octubre
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 01 de 2026
08:24 a. m.
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El dólar en Colombia comenzó octubre de 2026 a la baja. Durante las primeras operaciones de este jueves 1 de octubre, la moneda estadounidense abrió por debajo de los $3.300 y se ubicó también por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para la jornada.

¿A cuánto abrió el dólar hoy, 1 de octubre de 2026?

La divisa abrió la jornada en $3.298, lo que representa una caída de $14,84 frente a la TRM, establecida para este jueves en $3.312,84.

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Durante las primeras operaciones de la mañana, el dólar registró un precio mínimo de $3.298 y alcanzó un máximo de $3.300, manteniéndose inicialmente en un rango estrecho.

El comportamiento representa un nuevo movimiento a la baja después de las variaciones registradas durante las últimas jornadas de septiembre. Sin embargo, el precio puede presentar cambios a medida que avance la sesión por factores nacionales e internacionales que influyen en el mercado cambiario.

¿Cuál es la TRM del dólar para este jueves 1 de octubre?

La TRM vigente para el 1 de octubre de 2026 es de $3.312,84, cifra que representa una disminución de $28,39 frente al día anterior. Esto equivale a una caída diaria del 0,85 %.

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Al ampliar la comparación, el comportamiento de la moneda muestra diferencias importantes dependiendo del periodo analizado.

Frente al mismo día de la semana anterior, la TRM aumentó $48,45, equivalente al 1,48%. En comparación con hace un mes, el incremento alcanza los $98,87, es decir, 3,08%.

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La tendencia cambia cuando se observa un periodo más largo. Desde comienzos de 2026, el dólar ha disminuido $444,24, equivalente al 11,82 %.

La diferencia es todavía mayor frente al mismo día de 2025: la cotización se encuentra $610,71 por debajo, lo que corresponde a una reducción del 15,57 %.

De esta manera, el dólar inicia octubre por debajo de los $3.300 en el mercado, aunque habrá que esperar al desarrollo de la jornada para conocer su tendencia y precio de cierre.

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