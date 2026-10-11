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Nuevo incremento en el precio del dólar: así cerró hoy 10 de noviembre de 2026

Descubra cómo cerró exactamente el precio del dólar en Colombia hoy 10 de noviembre de 2026.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

noviembre 10 de 2026
02:19 p. m.
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El precio del dólar en Colombia abrió este 10 de noviembre de 2026 en 3.274,000, de acuerdo con el Banco de la República.

No obstante, desde las 9:00 de la mañana comenzó a tener un incremento constante y, finalmente, volvió a cerrar con tendencia al alza.

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En la gráfica en la que el Banco de la República monitorea el dólar en tiempo real, se precisó que la divisa estadounidense cerró este 10 de noviembre de 2026 exactamente en 3.299,000 pesos.

Mientras tanto, la Tasa Promedio del Mercado llegó a 3.297,329 pesos y la Tasa Representativa del Mercado inició la jornada en 3.269,88 pesos, alcanzando su nivel más alto en más de un mes.

¿Cuáles han sido las últimas Tasas Representativas del Mercado del dólar?

En el último tiempo, la Tasa Representativa del Mercado no ha alcanzado la barrera de los 3.300 pesos.

Los últimos cambios han sido los siguientes:

  • Jueves 5 de noviembre de 2026: 3.221,19 pesos.
  • Viernes 6 de noviembre de 2026: 3.228,26 pesos.
  • Sábado 7 de noviembre de 2026: 3.237,83 pesos.
  • Domingo 8 de noviembre de 2026: 3.237,83 pesos.
  • Lunes 9 de noviembre de 2026: 3.237,83 pesos.
  • Martes 10 de noviembre de 2026: 3.269,88 pesos.

¿Qué han planteado los expertos tras los cambios que ha tenido el precio del dólar?

"En un escenario favorable para las monedas emergentes, el IPC llega en línea o por debajo de lo esperado y modera las expectativas de una nueva alza en diciembre. Además, la volatilidad cede y la renta variable tecnológica se estabiliza, mientras el petróleo se mantiene a la baja por los avances diplomáticos", puntualizó Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66.

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"Así, el dólar global cedería terreno y el USDCLP podría retroceder hacia la zona de 960–970, mientras el USDCOP podría corregir hacia los 3.170–3.200 pesos", añadió.

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