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Academia de conducción en Bogotá recibió importante reconocimiento por formar motociclistas

Esta escuela de conducción en Bogotá recibió el Sello Élite Oro 2026 por sus buenas prácticas en seguridad vial y formación de motociclistas.

Academia de conducción en Bogotá recibió importante reconocimiento por formar motociclistas
Foto: Suministrada

Noticias RCN

noviembre 11 de 2026
01:31 p. m.
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La formación de conductores responsables sigue ganando importancia en Bogotá, donde las autoridades buscan reducir los accidentes de tránsito y promover comportamientos más seguros en las vías.

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En ese contexto, Ride Pro Academy recibió el Sello Élite Oro 2026 en Buenas Prácticas de Seguridad Vial, un reconocimiento otorgado por la Secretaría Distrital de Movilidad que destaca su trabajo en la preparación de motociclistas y conductores de vehículos particulares.

La distinción hace parte de una iniciativa distrital que este año reconoció a 62 organizaciones y colectivos, seleccionados entre 124 postulaciones por sus aportes a la seguridad vial.

¿Por qué fue reconocida Ride Pro Academy en Bogotá?

Con más de 13 años de trayectoria, la academia ha desarrollado una metodología que combina clases prácticas, acompañamiento de instructores especializados y herramientas tecnológicas para mejorar las habilidades de sus estudiantes.

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Uno de sus principales diferenciales es que dispone de dos pistas privadas de entrenamiento, donde los aprendices pueden familiarizarse con los vehículos antes de enfrentarse al tráfico de Bogotá.

Asimismo, durante las prácticas de motocicleta incorpora sistemas de protección como airbags, buscando ofrecer mayores condiciones de seguridad durante el aprendizaje.

Su propuesta no se limita a enseñar cómo conducir, sino que también busca fortalecer la capacidad de reacción, el respeto por las normas y la toma de decisiones.

¿Qué significa este reconocimiento para la academia?

Alfredo López, directivo de Ride Pro Academy, destacó que recibir esta distinción representa un compromiso para continuar mejorando sus procesos de enseñanza.

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«Recibir el Sello Élite Oro es un reconocimiento al trabajo de todo nuestro equipo: instructores, personal administrativo y directivos. Pero, sobre todo, es una motivación para seguir haciendo las cosas bien. Creemos que una mejor movilidad comienza con mejores conductores, y esa es la responsabilidad que asumimos cada día», señala Alfredo López, directivo de Ride Pro Academy.

Este reconocimiento también pone sobre la mesa la importancia de fortalecer la educación vial desde las primeras clases de conducción.

Para la academia, el objetivo es continuar formando personas capaces de identificar riesgos, respetar a los demás usuarios de las vías y conducir con responsabilidad.

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