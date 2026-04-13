El precio del dólar tocó mínimo histórico en el cierre de hoy 13 de abril de 2026: así se cotizó

El precio del dólar en Colombia, de acuerdo con el Banco de la República de Colombia, abrió este 13 de abril de 2026 en 3.644,00 pesos.

Sin embargo, a lo largo de la jornada tuvo reducciones considerables y, finalmente, cerró tocando un mínimo histórico.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 13 de abril de 2026

El dólar en Colombia, de acuerdo con el monitoreo que el Banco de la República hace en tiempo real, cerró exactamente en 3.588,00 pesos.

Es decir que, haciendo el balance con la tasa de apertura, la deducción fue de 56 pesos.

Además, en su análisis, el Banco de la República de Colombia también precisó que la Tasa Promedio del Mercado se ha situado en 3.608,093 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así se está moviendo la compra y venta hoy 13 de abril de 2026

Tomando como referencia los precios de apertura y cierre, al igual que la Tasa Representativa del Mercado, las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín han estipulado las siguientes tarifas para comprar y vender dólares.

Bogotá: 3.620 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.670 pesos para que los vendan.

Cali: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.760 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.590 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.740 pesos para que los vendan.

Mientras tanto, las últimas Tasas Representativas del Mercado han sido las siguientes: