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Dólar en Colombia HOY: el cambio que pocos esperaban este lunes, 13 de abril

Dólar en Colombia hoy 13 de abril de 2026: conozca su precio actual, la TRM y los movimientos clave del mercado que marcan su comportamiento.

Dólar en Colombia tocó mínimos de hace un mes: así abrió hoy 30 de marzo
Foto: Pixabay

Noticias RCN

abril 13 de 2026
09:03 a. m.
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El precio del dólar en Colombia arrancó la jornada de este lunes 13 de abril de 2026 con leves movimientos, manteniéndose en una zona estable frente a días anteriores.

El dólar cerró a la baja: este fue el precio de hoy viernes 10 de abril en Colombia
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De acuerdo con los datos del mercado, la divisa estadounidense se cotiza sobre los $3.630,85, lo que representa una ligera caída de $1,75 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada en $3.631,49.

Durante las primeras horas de negociación, el dólar registró un comportamiento moderado, con un mínimo de $3.622,50 y un máximo de $3.645. Además, se reportaron 118 movimientos por un valor cercano a los US$51 millones, lo que refleja una jornada con actividad constante, aunque sin grandes sobresaltos.

Así se comporta el dólar en Colombia hoy

Para este lunes, la TRM se ubicó en $3.631,49, manteniéndose prácticamente sin cambios frente al día anterior.

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Sin embargo, al revisar su comportamiento en diferentes periodos, sí se observan variaciones importantes. Frente a la semana pasada, el dólar cayó un 1,21%, mientras que en comparación con el mes anterior, la reducción es del 1,86%.

En lo corrido del año, la divisa también muestra una tendencia a la baja, con una caída del 3,34%, equivalente a $125,59 pesos.

Comparación del dólar frente a meses y años anteriores

Uno de los datos más relevantes está en la comparación anual. El dólar ha disminuido un 16,29% frente al mismo día de 2025, lo que representa una caída de $706,87 pesos.

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Este comportamiento refleja un panorama más favorable para el peso colombiano frente al dólar en el último año. Aun así, expertos recomiendan seguir atentos a factores externos como decisiones económicas globales y movimientos del mercado internacional, que pueden influir en su cotización en los próximos días.

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