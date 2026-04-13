Dólar en Colombia HOY: el cambio que pocos esperaban este lunes, 13 de abril

El precio del dólar en Colombia arrancó la jornada de este lunes 13 de abril de 2026 con leves movimientos, manteniéndose en una zona estable frente a días anteriores.

De acuerdo con los datos del mercado, la divisa estadounidense se cotiza sobre los $3.630,85, lo que representa una ligera caída de $1,75 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada en $3.631,49.

Durante las primeras horas de negociación, el dólar registró un comportamiento moderado, con un mínimo de $3.622,50 y un máximo de $3.645. Además, se reportaron 118 movimientos por un valor cercano a los US$51 millones, lo que refleja una jornada con actividad constante, aunque sin grandes sobresaltos.

Así se comporta el dólar en Colombia hoy

Para este lunes, la TRM se ubicó en $3.631,49, manteniéndose prácticamente sin cambios frente al día anterior.

Sin embargo, al revisar su comportamiento en diferentes periodos, sí se observan variaciones importantes. Frente a la semana pasada, el dólar cayó un 1,21%, mientras que en comparación con el mes anterior, la reducción es del 1,86%.

En lo corrido del año, la divisa también muestra una tendencia a la baja, con una caída del 3,34%, equivalente a $125,59 pesos.

Comparación del dólar frente a meses y años anteriores

Uno de los datos más relevantes está en la comparación anual. El dólar ha disminuido un 16,29% frente al mismo día de 2025, lo que representa una caída de $706,87 pesos.

Este comportamiento refleja un panorama más favorable para el peso colombiano frente al dólar en el último año. Aun así, expertos recomiendan seguir atentos a factores externos como decisiones económicas globales y movimientos del mercado internacional, que pueden influir en su cotización en los próximos días.