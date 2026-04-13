ATENCIÓN | Dólar en Colombia cae y toca precio que no se veía desde 2021

El dólar en Colombia sigue dando de qué hablar. Este lunes 13 de abril de 2026, la divisa estadounidense registró una caída que llamó la atención del mercado, al tocar un nivel que no se veía desde 2021, reflejando una tendencia a la baja que se ha mantenido en los últimos meses.

De acuerdo con los datos más recientes, el dólar se cotiza alrededor de los $3.630,85, ubicándose levemente por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para hoy está en $3.631,49. Sin embargo, lo más destacado de la jornada fue el mínimo alcanzado durante la mañana.

El dólar toca mínimos que no se veían desde 2021

Durante la jornada de este lunes 13 de abril, la moneda llegó a un piso de $3.596,36, un nivel que no visitaba desde junio de 2021. Este dato refleja una caída importante si se compara con los precios registrados en años anteriores.

Incluso, hacia las 11:00 de la mañana, la cotización promedio se ubicaba en $3.617,29, lo que representa una disminución de $14,20 frente a la TRM, es decir, una variación negativa del 0,39%.

Este comportamiento ha sido interpretado por analistas como una señal de fortalecimiento del peso colombiano frente al dólar, en medio de un contexto internacional más estable.

Así se movió el dólar durante la jornada

El día comenzó con una apertura de $3.644,00, y a lo largo de las primeras horas se registró un máximo de $3.645,00. A pesar de estos movimientos, la tendencia general fue a la baja.

En total, se reportaron 118 transacciones por un monto cercano a los US$51 millones, lo que evidencia una jornada activa, aunque sin movimientos bruscos.

Así las cosas, el dólar en Colombia muestra una tendencia descendente y alcanza niveles que no se veían desde hace casi cinco años. Aunque el comportamiento es positivo para el peso, expertos recomiendan seguir atentos a factores globales que puedan influir en su valor en los próximos días.