Dólar alcanzó su nivel más alto en más de un mes este 13 de noviembre

El dólar subió en Colombia este viernes 13 de noviembre de 2026 y la Tasa Representativa del Mercado (TRM) quedó en $3.301,91, su nivel más alto desde el 2 de octubre.

La referencia oficial aumentó $4,84 frente al jueves, cuando estaba en $3.297,07. En el mercado cambiario, la divisa arrancó la jornada por encima de esa referencia.

¿A cuánto abrió el dólar hoy en Colombia?

La moneda estadounidense abrió en $3.315,71, es decir, $13,80 por encima de la TRM del día. Según las cifras de la mañana, el dólar se movió entre un mínimo de $3.310 y un máximo de $3.325. Incluso en su punto más bajo de ese tramo, la cotización superó la referencia oficial del viernes.

La diferencia se explica porque cada cifra mide algo distinto. La TRM se calcula a partir de operaciones del mercado cambiario y sirve como referencia para el día.

La cotización de apertura corresponde al precio con el que comenzó la negociación del viernes. A lo largo de la jornada, ese precio puede cambiar con las compras y ventas de dólares.

¿Cuánto ha subido el dólar en Colombia esta semana?

El avance diario de la TRM fue del 0,15 %. Al ampliar la comparación, la subida es mayor. Frente al viernes 6 de noviembre, la referencia aumentó $73,65, equivalentes al 2,28 %. Si se toma como punto de partida el 13 de octubre, el incremento llega a $107,47, o un 3,36 %.

El balance cambia al mirar un periodo más largo. Frente al inicio de 2026, la tasa sigue $455,17 por debajo, una caída del 12,11 %. Y si se compara con el 13 de noviembre de 2025, cuando un dólar equivalía a $3.719,71, la diferencia es de $417,80 menos por cada dólar, un descenso del 11,23 %.