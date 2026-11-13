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Dólar alcanzó su nivel más alto en más de un mes este 13 de noviembre

El dólar subió en Colombia este 13 de noviembre. La TRM llegó a $3.301,91, su nivel más alto en más de un mes, y la divisa abrió en $3.315,71.

Cierre dólar hoy 5 de agosto
Foto: diseñado por ChatGPT.

Sebastián Montañez

noviembre 13 de 2026
08:23 a. m.
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El dólar subió en Colombia este viernes 13 de noviembre de 2026 y la Tasa Representativa del Mercado (TRM) quedó en $3.301,91, su nivel más alto desde el 2 de octubre.

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La referencia oficial aumentó $4,84 frente al jueves, cuando estaba en $3.297,07. En el mercado cambiario, la divisa arrancó la jornada por encima de esa referencia.

¿A cuánto abrió el dólar hoy en Colombia?

La moneda estadounidense abrió en $3.315,71, es decir, $13,80 por encima de la TRM del día. Según las cifras de la mañana, el dólar se movió entre un mínimo de $3.310 y un máximo de $3.325. Incluso en su punto más bajo de ese tramo, la cotización superó la referencia oficial del viernes.

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La diferencia se explica porque cada cifra mide algo distinto. La TRM se calcula a partir de operaciones del mercado cambiario y sirve como referencia para el día.

La cotización de apertura corresponde al precio con el que comenzó la negociación del viernes. A lo largo de la jornada, ese precio puede cambiar con las compras y ventas de dólares.

¿Cuánto ha subido el dólar en Colombia esta semana?

El avance diario de la TRM fue del 0,15 %. Al ampliar la comparación, la subida es mayor. Frente al viernes 6 de noviembre, la referencia aumentó $73,65, equivalentes al 2,28 %. Si se toma como punto de partida el 13 de octubre, el incremento llega a $107,47, o un 3,36 %.

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El balance cambia al mirar un periodo más largo. Frente al inicio de 2026, la tasa sigue $455,17 por debajo, una caída del 12,11 %. Y si se compara con el 13 de noviembre de 2025, cuando un dólar equivalía a $3.719,71, la diferencia es de $417,80 menos por cada dólar, un descenso del 11,23 %.

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