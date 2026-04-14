Dólar se desploma en Colombia hoy 14 de abril: alcanzó su nivel más bajo en años

El precio del dólar en Colombia sigue dando de qué hablar. Este martes 14 de abril de 2026, la divisa estadounidense alcanzó uno de sus niveles más bajos en los últimos años, generando expectativas en mercados, viajeros y compradores.

De acuerdo con la “Tasa Representativa del Mercado (TRM)”, el dólar se ubicó en “$3.608,10”, una cifra que no se veía desde hace más de cuatro años, específicamente desde junio de 2021. Este comportamiento confirma una tendencia a la baja que se ha venido consolidando en los últimos meses.

Así abrió el dólar hoy en Colombia

Durante la jornada, el dólar abrió a la baja en $3.572,60, lo que representó una variación frente a la TRM del día.

En sus primeros movimientos, registró un mínimo de $3.572,50 y un máximo de $3.574,44, con cerca de 12 transacciones iniciales por un valor de US$10 millones.

Este comportamiento refleja un mercado dinámico, pero con una clara inclinación hacia la disminución del precio, algo que ha venido beneficiando a quienes realizan compras en dólares o planean viajes internacionales.

Un dólar en caída: así ha sido su comportamiento

Las cifras muestran que el dólar ha tenido una caída significativa en distintos periodos. Frente al día anterior, la divisa bajó 23,39 pesos, lo que equivale a un descenso del 0,64%.

Si se compara con la semana pasada, la disminución es del 1,54%, mientras que frente al mes anterior la caída alcanza el 2,1%. Desde el inicio del año, el dólar ha bajado cerca de 148,98 pesos, es decir, un 3,97% menos.

Sin embargo, el dato más llamativo es la comparación anual: el dólar ha caído un 16,83%, lo que representa más de 730 pesos menos frente al mismo periodo de 2025.

Este panorama posiciona al dólar en uno de sus momentos más bajos recientes, abriendo oportunidades para distintos sectores, mientras el mercado sigue atento a su comportamiento en los próximos días.