CANAL RCN
Economía

¡Volvió a desplomarse! Importante cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 18 de noviembre de 2025

Descubra el precio exacto con el que el dólar cerró en Colombia hoy 18 de noviembre de 2025.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
01:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El precio del dólar amaneció este martes 18 de noviembre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.764,77 pesos.

Fue así como mantuvo la misma tasa en la que permaneció durante el fin de semana festivo. Sin embargo, a lo largo de esta nueva jornada siguió teniendo cambios constantes y cerró a la baja.

El dólar vuelve a bajar en Colombia este 18 de noviembre: así abrió este martes
RELACIONADO

El dólar vuelve a bajar en Colombia este 18 de noviembre: así abrió este martes

¿Qué tanto bajó el dólar en Colombia en el cierre de este 18 de noviembre de 2025? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 18 de noviembre de 2025

De acuerdo al análisis del Banco de la República, el dólar cerró este 18 de noviembre de 2025 en Colombia con un precio de 3.756,00 pesos.

Es decir que, respecto a la Tasa Representativa del Mercado, bajó exactamente 8,77 pesos.

Además, la entidad bancaria estipuló que la Tasa Promedio del Mercado fue de 3.762,626 pesos y que se movieron 23.800 millones de dólares.

En medio de ese panorama, en promedio, las casas de cambio están comprando los dólares en 3.770 pesos y vendiéndolos en 3.900 pesos.

Sin embargo, las tarifas exactas que se han identificado en las principales ciudades del país son las siguientes:

  • Bogotá: 3.800 pesos para compra y 3.930 pesos para venta.
  • Cali: 3.720 pesos para compra y 3.870 pesos para venta.
  • Cartagena: 3.750 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.
  • Medellín: 3.750 pesos para compra y 3.910 pesos para venta.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las últimas Tasas Representativas del Mercado

En los últimos días, el dólar ha permanecido por debajo de los 3.800 pesos.

El dólar sigue en picada en Colombia y tocó un precio histórico en más de 3 años hoy 14 de noviembre de 2025
RELACIONADO

El dólar sigue en picada en Colombia y tocó un precio histórico en más de 3 años hoy 14 de noviembre de 2025

Sus variaciones exactas han sido las siguientes:

  • Miércoles 12 de noviembre de 2025: 3.760.93 pesos.
  • Jueves 13 de noviembre de 2025: 3.719.71 pesos.
  • Viernes 14 de noviembre de 2025: 3.719.60 pesos.
  • Sábado 15 de noviembre de 2025: 3.764,77 pesos.
  • Domingo 16 de noviembre de 2025: 3.764,77 pesos.
  • Lunes 17 de noviembre de 2025: 3.764,77 pesos.
  • Martes 18 de noviembre de 2025: 3.764,77 pesos.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Secretaria de Movilidad

¿Cámaras en semáforos de Bogotá pueden poner fotocomparendos? Esto dicen las autoridades

Dane

Dane reveló que el PIB creció un 3.6% durante el tercer trimestre de este 2025

Fiscalía General de la Nación

DIAN y Fiscalía citan a más de 22.000 morosos por no entregar impuestos recaudados

Otras Noticias

Disidencias de las Farc

Procuraduría y Fiscalía investigan bombardeos a disidencias que dejaron menores muertos

La polémica se centra en la legalidad de los bombardeos, en los que se advertía la presencia de menores de edad.

Selección Colombia

Colombia vs Australia: esta sería la formación titular para cerrar el 2025

Colombia cerrará el 2025 enfrentando a Australia y este sería el once titula que usaría Néstor Lorenzo.

Viral

Camilo Pardo enfrentó una emergencia crítica al pilotear una avioneta: video

Cuidado personal

Experta recomienda tres ejercicios fáciles y rápidos para mejorar la salud de las rodillas

Israel

Israel respaldó y celebró plan de paz propuesto por Donald Trump para Gaza