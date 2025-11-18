¡Volvió a desplomarse! Importante cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 18 de noviembre de 2025

El precio del dólar amaneció este martes 18 de noviembre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.764,77 pesos.

Fue así como mantuvo la misma tasa en la que permaneció durante el fin de semana festivo. Sin embargo, a lo largo de esta nueva jornada siguió teniendo cambios constantes y cerró a la baja.

¿Qué tanto bajó el dólar en Colombia en el cierre de este 18 de noviembre de 2025? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 18 de noviembre de 2025

De acuerdo al análisis del Banco de la República, el dólar cerró este 18 de noviembre de 2025 en Colombia con un precio de 3.756,00 pesos.

Es decir que, respecto a la Tasa Representativa del Mercado, bajó exactamente 8,77 pesos.

Además, la entidad bancaria estipuló que la Tasa Promedio del Mercado fue de 3.762,626 pesos y que se movieron 23.800 millones de dólares.

En medio de ese panorama, en promedio, las casas de cambio están comprando los dólares en 3.770 pesos y vendiéndolos en 3.900 pesos.

Sin embargo, las tarifas exactas que se han identificado en las principales ciudades del país son las siguientes:

Bogotá: 3.800 pesos para compra y 3.930 pesos para venta.

Cali: 3.720 pesos para compra y 3.870 pesos para venta.

Cartagena: 3.750 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.

Medellín: 3.750 pesos para compra y 3.910 pesos para venta.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las últimas Tasas Representativas del Mercado

En los últimos días, el dólar ha permanecido por debajo de los 3.800 pesos.

Sus variaciones exactas han sido las siguientes: