El dólar vuelve a bajar en Colombia este 18 de noviembre: así abrió este martes

El dólar en Colombia confirmó su tendencia a la baja este martes 18 de noviembre, abriendo a $3.761, ligeramente por debajo de la Tasa Representativa del Mercado.

El dólar vuelve a bajar en Colombia este 18 de noviembre: así abrió este martes
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
08:48 a. m.
La divisa estadounidense comenzó la jornada de este martes 18 de noviembre de 2025 con una ligera tendencia a la baja en el mercado colombiano.

El dólar abrió la jornada a un precio de $3.761, lo que representa un descenso de $3,77 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para el día, que se había fijado en $3.764,77.

Durante las primeras transacciones de la mañana, la moneda registró un precio mínimo de $3.761 y un máximo de $3.762, con un volumen inicial moderado de US$750.000 en 3 transacciones, indicando un movimiento de mercado estable sin grandes sobresaltos.

TRM y perspectiva del dólar en Colombia

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este martes 18 de noviembre del 2025 se mantuvo inalterada respecto a la jornada anterior. Este valor es fundamental para todas las operaciones comerciales y financieras que se realizan en el país.

A pesar de las mínimas fluctuaciones diarias, la perspectiva a largo plazo ofrece un alivio significativo para la economía nacional, pues la cotización actual del dólar disminuyó un robusto 15.49% (equivalente a $689,91 pesos) en referencia al mismo día del año anterior.

Comparación mensual: estabilidad en la divisa

Frente al mes anterior, la divisa también mostró un leve retroceso, pues la TRM se redujo un 1.14% (cerca de $43,35 pesos) comparando con la cotización del 18 de octubre.

Esta tendencia de estabilidad a corto plazo indica que los factores macroeconómicos, como las tasas de interés del Banco de la República y el precio del petróleo, se han consolidado en el rango actual.

La estabilidad en los $3.764 permite a los importadores y a los consumidores planificar sus presupuestos con mayor certeza, ofreciendo un respiro que contrasta con la alta volatilidad vista en años anteriores

