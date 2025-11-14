CANAL RCN
Economía

El dólar sigue en picada en Colombia y tocó un precio histórico en más de 3 años hoy 14 de noviembre de 2025

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 14 de noviembre de 2025.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
07:28 a. m.
El dólar en Colombia amaneció este 14 de noviembre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.719,60 pesos.

Ese precio indica que bajó 0.11 respecto al día anterior (13 de noviembre de 2025) y que tocó su precio más bajo en tres años.

La última tasa similar se había reportado el 5 de abril del 2022, cuando la divisa estadounidense abrió en 3.706,95 pesos. Es así como, en medio de ese panorama, el precio promedio para comprar dólares en Colombia está siendo de 3.750 pesos, mientras que para la venta se está ubicando en 3.890 pesos.

No obstante, las tarifas que se han identificado en las casas de cambio de las principales ciudades son las siguientes:

  • Bogotá: 3.740 pesos para compra y 3.880 pesos para venta.
  • Cali: 3.850 pesos para compra y 3.990 pesos para venta.
  • Cartagena: 3.750 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.
  • Medellín: 3.730 pesos para compra y 3.880 pesos para venta.

Precio del dólar en Colombia hoy 14 de noviembre de 2025: estos son los datos a tener en cuenta

El dólar en Colombia, a diferencia del viernes de la semana pasada (7 de noviembre de 2025), bajó 87.46 pesos, que representan una disminución del 2.3%.

Mientras tanto, haciendo el balance con el precio que el dólar alcanzó en Colombia hace exactamente un mes (14 de octubre de 2025), el decrecimiento fue de 193.64 pesos.

Al hacer el comparativo con la tasa reportada hace un año (14 de noviembre de 2025), la reducción en el precio del dólar fue de 758.61 pesos, que significan un 16.94%.

Y, analizando el precio que el dólar tuvo en Colombia en enero de 2025, este 14 de noviembre de 2025 perdió 689.55 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así ha abierto a lo largo de la semana

Desde el inicio de la semana, el dólar en Colombia se ha alejado paulatinamente de la barrera de los 3.800 pesos. Las variaciones han sido las siguientes:

  • Lunes 10 de noviembre de 2025: 3.779,20 pesos.
  • Martes 11 de noviembre de 2025: 3.760,93 pesos.
  • Miércoles 12 de noviembre de 2025: 3.760,93 pesos.
  • Jueves 13 de noviembre de 2025: 3.719,71 pesos.
  • Viernes 14 de noviembre de 2025: 3.719,60 pesos.
